¿Por Qué Estados Unidos Negó la Entrada a un Árbitro Somalí que Pitaría en el Mundial 2026?

La FIFA confirmó que Estados Unidos negó la entrada del árbitro Omar Abdulkadir Artan, pese a ser uno de los más respetados de África

Omar Abdulkadir Artan durante un partidoEl árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no pudo entrar a Estados Unidos para participar en el Mundial 2026. Foto: AFP

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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, reconocido en África, no podrá participar en el Mundial 2026 tras ser rechazado por EE.UU. ¿Qué implica esto para el torneo?

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