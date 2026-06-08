¿Por Qué Estados Unidos Negó la Entrada a un Árbitro Somalí que Pitaría en el Mundial 2026?

Estados Unidos negó la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien iba a pitar durante el Mundial 2026. Al respecto, al FIFA declaró que no podía influir en la decisión del gobierno estadounidense y confirmó que el árbitro será apartado del torneo.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que denegó la entrada del árbitro ante “problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes”.

Aunque los ciudadanos de Somalia tienen restricciones para ingresar a Estados Unidos, el gobierno del país africano señaló que Omar Abdulkadir Artan contaba con un visado en regla.

FIFA confirma que árbitro de Somalia se perderá el Mundial

Este lunes, un portavoz de la FIFA confirmó que Omar Abdulkadir Artan no habrá de pitar en el Mundial 2026, después de que Estados Unidos le negara la entrada:

“La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos”.

Además, la asociación responsable del Mundial 2026 aseguró que no participó en la decisión ni podía influir en ella:

“La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”.

Somalia es uno de los países a cuyos ciudadanos Donald Trump ha impuesto restricciones para ingresar a Estados Unidos. No obstante, el gobierno del país africano señaló a AFP que Artan tenía un visado en regla.

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Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) señaló que el árbitro fue sometido a una inspección adicional en Miami, tras llegar desde Turquía. La dependencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló:

“Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”.

Uno de los árbitros más respetados de África

Ciise Aden Abshir, ministro somalí de Juventud y Deportes, aseguró a AFP que Omar Abdulkadir Artan es uno de los árbitros más respetados de África.

“Negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”.

El que fuera también capitán de la selección nacional de Somalia señaló que “la comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil”.

El Mundial 2026 será arbitrado por 52 árbitros, entre los que se encontraba Artan. De 34 años, el somalí fue galardonado en 2025 como el mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Futbol.

Con información de AFP