España vs Perú En Puebla: ¿Cómo Quedó el Partido de Hoy Rumbo al Mundial 2026?

Antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, la Selección de España jugó su último partido de preparación en México, concretamente en la ciudad de Puebla, ante Perú A continuación ofrecemos los detalles de este encuentro en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido España vs Perú sirvió al entrenador Luis de la Fuente para ajustar sus estrategias a unos días de que arranque el Mundial 2026. Aunque La Furia Roja es señalada como una de las favoritas a levantar el título, en fechas recientes ha despertado dudas.

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Y es que la semana pasada, España empató 1-1 con Irak. Fue un duelo amistoso, pero la Furia Roja sembró dudas ante un equipo en teoría menos talentoso. España no pudo contar con jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams, que siguen recuperándose de sus molestias físicas.

Empezó el partido en el Estadio Cuauhtémoc, que no luce completamente lleno pero sí con una buena entrada. España luce su casaca roja y Perú la blanca con su tradicional franja escarlata.

Minuto 2: España se puso adelante muy rápido. El delantero Mikel Oyarzabal le pegó con potencia desde fuera del área y mandó la pelota al fondo del marco defendido por Pablo Gallese. La Furia Roja lo gana 1-0.

Luego de 15 minutos estaba claro que España no le iba a prestar la pelota a los peruanos. Además, ya había tocado la puerta en varias ocasiones y si no agrandó la ventaja fue por su falta de precisión en el área de los sudamericanos.

Ferran Torres, Mikel Oryazabal y Alex Baena se han mostrado muy peligrosos al ataque, apoyados desde la media cancha por Rodri, Fabián Peña y Pedri. Un cuadro de lujo, aunque sin la presencia de Lamine Yamal, que se recupera de una lesión.

En el Minuto 22 se hizo una pausa para rehidratación. Los entrenadores aprovecharon para darle instrucciones a sus jugadores en las bandas. Tres minutos después se retomaron las acciones en el Estadio Cuauhtémoc.

Minuto 31: España marcó el 2-0. Ferran Torres llegó hasta línea de fondo por el extremo derecho y mandó diagonal al centro del área, hasta donde llegó Pedri para empujar la pelota hacia las redes.

Ferran Torres pudo agrandar la ventaja a los 33 minutos para la Furia Roja cuando entró al área y remató cruzado, pero su disparo se fue a un lado del poste de los peruanos.

Hasta el minuto 39 llegó la primera oportunidad de real peligro de los peruanos: Johnny Vidales entró por velocidad al área y punteó la pelota, que se fue apenas a un costado de la meta defendida por Unai Simón.

Perú mejoró en la parte final de la primera mitad. Y de no ser porque la zaga española estuvo muy atenta para despejar o desviar, los sudamericanos ya hubieran acortado distancias ante unos españoles que parecieron relajarse un poco.

Minuto 40+5: Finalizó el primer tiempo, luego de la última llegada de España al área enemiga, misma que desperdició Fabián Ruiz luego de un pase del lateral Marc Cucurella.

¡Mucha camiseta de la @SEFutbol en Puebla!



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Inició la parte complementaria. Con el 2-0 a favor, los españoles lucen cómodos aunque no satisfechos. Así que seguramente buscarán más anotaciones ante una zaga peruana que ha dado muchas felicidades. El entrenador ibérico hizo varios cambios: entraron David Raya, Yéremi Pino y Eric García.

Minuto 52: Llegó el 3-0 con un acierto de Yéremi Pino y un grave error del guardameta Gallese. El atacante español mandó centro pegado a la línea y el arquero peruano intentó cortar por arriba a una mano, pero sólo envió la bola a las redes.

Con 60 minutos en el reloj, los entrenadores Luis de la Fuente y Mano Menezes hicieron ajustes y mandaron más cambios para refrescar a sus equipos. También con el objetivo de observar a más jugadores y sus variantes.

Minuto 65: Perú marcó el 3-1. El atacante Jairo Vélez aprovechó un pase filtrado, ante un pestañeo de la zaga española, para entrar al área y disparar con potencia.

Minuto 67. El árbitro hace una pausa para que los jugadores se rehidraten. No hace calor, pero es una manera de darle cabida a los protocolos de la FIFA para el Mundial 2026.

Minuto 75: Aunque perdió fuelle, la Furia Roja sigue insistiendo en el ataque Los peruanos tratan de salir a ritmo pausado, pero pierden rápido la pelota. El defensa Renzo Garcés estuvo cerca de marcar un autogol, cuando despejó el esférico por encima de su travesaño luego de un tiro-centro de Gavi.

Minuto 80: Perú ya renunció al ataque y sólo se dedica a despejar lo que llega a su área. Los españoles atacan con más entusiasmo que orden.

Minuto 90: Alex Grimaldo entró a toda velocidad al área peruana y disparó cruzado, pero el esférico se fue a un costado. España cierra atacando, dejando en claro que es un equipo con hambre de gol.

Minuto 90+3: Acabó el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc, que se llenó al final del primer tiempo. La afición respondió bien y al final aplaudió el espectáculo ofrecido por España, que se despidió con un 3-1 rumbo al Mundial 2026.

La Furia Roja está ubicada en el Grupo H del Mundial 2026: Iniciará su participación mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde; luego, en la misma ciudad, jugará con Arabia Saudita el 21 de junio; y cerrará la fase de grupos contra Uruguay, el 27 de junio en Guadalajara.

Con información de N+