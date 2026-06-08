España vs Perú En Puebla: ¿Cómo Quedó el Partido de Hoy Rumbo al Mundial 2026?

La Selección de España se midió a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en su último duelo de preparación antes del Mundial 2026. Estos son los detalles

España jugó su último partido de preparación en México, antes del Mundial 2026.España jugó su último partido de preparación en México, antes del Mundial 2026. Foto: Reuters

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La Furia Roja se impone 3-1 a Perú en su último amistoso antes del Mundial 2026. España mostró su poderío ofensivo, pero aún hay dudas. ¿Cómo enfrentarán a Cabo Verde en su debut mundialista?

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