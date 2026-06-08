Países Bajos vs Uzbekistán: ¿Cómo Quedó el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

Hay actividad futbolera en varios frentes, a unos días del inicio del Mundial 2026. En el Icahn Stadium de Nueva York, este lunes 8 de junio se llevó a cabo el partido amistoso Países Bajos vs Uzbekistán. Estos son los detalles del encuentro.

La selección de Países Bajos se adueñó del balón desde el inicio, ante un rival aguerrido que se defiende bien y trata de hacer daño con base en contragolpes o jugadas a balón parado.

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En la primera hora de juego no pasó gran cosa. Los neerlandeses tuvieron un par de opciones de anotar, pero les faltó precisión. Un disparo de Frenkie de Jong salió apenas desviado. Y los remates de Donyel Mallen y Cody Gakpo fueron atajados por el portero de Uzbekistán.

Cody Gakpo fue el encargado de inaugurar el marcador. Puso el 1-0 en la pizarra a los 32 minutos de juego, cuando cobró de buena manera una pena máxima para superar al guardameta Utkir Yusupov.

Así se fueron al descanso, ya que no pasó mucho en el resto del primer tiempo. Uzbekistán insinuaba peligro, pero no demasiado como para preocupar a sus rivales.

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En la segunda parte el conjunto de Países Bajos continuó con el control del partido, fiel a su estilo pausado, sin prestarle mucho la pelota a los uzbekos. Pero tampoco había muchas emociones, como si ambas escuadras estuvieran cuidándose de lesiones o excesos físicos a unos días del Mundial.

Ya en la recta final, en el minuto 87, el mediocampista del equipo naranja Guus Til fue expulsado por una mano en el área. Apenas llevaba poco en el campo de juego, ya que entró de cambio al 72 en lugar de Frenkie de Jong.

Guus Til se fue expulsado tras la revisión del VAR y la colegiada Alyssa Pennington concedió la pena máxima. Sin embargo, Uzbekistán desperdició la oportunidad de empatar porque Otabek Shukurov falló desde los once pasos.

Pero la expulsión acabó pasándole la factura a los Neerlandeses, ya que los uzbekos lograron empatar el partido en la recta final: a los 90+2’ el delantero Igor Sergeev mandó el 1-1 al fondo de la portería defendida por Mark Flekeen.

Países Bajos siguió atacando en el tiempo complementario y tuvo su recompensa en la agonía del encuentro, cuando la silbante marcó otra pena máxima. Nuevamente Cody Gakpo tomó la pelota desde los once pasos y consiguió el 2-1 definitivo a los 90+8. Y eso fue todo, luego llegó el silbatazo final.

Hay que recordar que Países Bajos está ubicado en el Grupo F del Mundial 2026. Inicia su participación el domingo 14 de junio ante Japón. Luego, el sábado 20, se enfrenta a Suecia. Y el jueves 25 se verá las caras con Túnez.

Uzbekistán, por su parte, jugará en el Grupo K y su primer duelo es el miércoles 17 de junio contra Colombia. Después, el martes 23, jugará ante Portugal. Y el sábado 27 encarará a la República Democrática del Congo.

Con información de N+