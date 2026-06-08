Países Bajos vs Uzbekistán: ¿Cómo Quedó el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Países Bajos se midió con su similar de Uzbekistán, en el último ensayo antes del Mundial 2026. Estos son los detalles

Cody Gakpo fue el jugador más destacado de Países Bajos ante Uzbekistán.Cody Gakpo fue el jugador más destacado de Países Bajos ante Uzbekistán. Foto: Reuters

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Cody Gakpo brilla en el amistoso Países Bajos vs Uzbekistán con dos penales decisivos. Último ensayo antes del Mundial 2026. ¿Quieres saber más sobre el emocionante partido?

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