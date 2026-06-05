Llegada de Corea del Sur a Guadalajara Desata Euforia antes del Inicio del Mundial 2026

La Selección de Corea arribó a la ciudad de Guadalajara para iniciar su concentración rumbo al Mundial 2026. La tarde de este viernes 5 de junio la delegación coreana llegó al aeropuerto internacional de la Perla Tapatía y posteriormente fue trasladada a su hotel, donde la esperaba un nutrido grupo de fans.

En las afueras de un céntrico hotel, decenas de niños , jóvenes y adultos se congregaron para darle la bienvenida a los futbolistas coreanos. Con pancartas, banderas de aquel país y hasta posters que simulaban las estampas del álbum mundialista, los fanáticos esperaban que jugadores como Son Heung-Min sintieran la calidez de los mexicanos.

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De hecho, el rostro de Son Heung-Min era recurrente en las cartulinas que portaba el grupo reunido afuera del hotel The Westin, donde se alojarán los futbolistas coreanos durante el Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco.

En el aeropuerto, la delegación asiática fue recibda con música de mariachi. Cada integrante del seleccionado recibió un sombreros típico de charro, ante las miradas y aplausos del personal de la terminal aérea.

El autobús que llevó al equipo a su hotel de concentración fue escoltado por un dispositivo de seguridad que incluyó a elementos del ejército, Guardia Nacional, policía local y agentes viales para agilizar su traslado.

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Despliegan Importante Operativo de Seguridad por la Llegada de Corea del Sur a Guadalajara

Con presencia de elementos de la Guardia Nacional y policías locales, se implementó un importante operativo de seguridad ante la llegada de la Selección de Corea del Sur a la ciudad de Guadalajara, la tarde de este viernes 5 de junio, para participar en el Mundial 2026.

La Selección de Corea del Sur jugará dos partidos en la Perla Tapatía a partir de la próxima semana. Como se sabe está ubicada en el Grupo A, junto a México, Chequia y Sudáfrica. Su debut es el 11 de junio ante Chequia. Y luego se verá las caras con la Selección Mexicana.

De acuerdo con información oficial, la delegación de Corea del Sur se hospedará en un conocido hotel ubicado frente a la Expo Guadalajara y entrenará en las instalaciones del club Chivas, en Verde Valle.

Por ello es que el Plan de Seguridad para el Mundial 2026 en Jalisco contempla el despliegue de 18,000 elementos, tecnología de vanguardia con sistemas antidrones e incremento de la vigilancia en las carreteras del estado.

Para el traslado de la delegación coreana se ha implementado un seguimiento con escoltas por rutas rutas blindadas previamente.

A continuación los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Estadio Guadalajara:

Corea del Sur vs Chequia, jueves 11 de junio a las 20:00 horas.

México vs Corea del Sur, jueves 18 de junio a las 19:00 horas.

Colombia vs República Democrática del Congo, martes 23 de junio a las 20:00 horas.

Uruguay vs España, viernes 26 de junio a las 18:00 horas.

Con información de N+