Llegada de Corea del Sur a Guadalajara Desata Euforia antes del Inicio del Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur llegó a Guadalajara días antes del Mundial y fue recibida por una multitud de entusiastas admiradores

La selección de Corea del Sur jugará dos partidos en Guadalajara, Jalisco.La selección de Corea del Sur jugará dos partidos en Guadalajara, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

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¡Euforia en Guadalajara! La Selección de Corea del Sur llegó para el Mundial 2026 y fue recibida por una multitud de fans. Son Heung-Min y su equipo ya están listos para debutar el 11 de junio. Descubre más sobre su llegada.

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