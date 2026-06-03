Atlante Va por el Fichaje de Piero Quispe: ¿Regresará el Futbolista Peruano a la Liga MX?

El club Atlante y el técnico Miguel Herrera no dejan de trabajar para reforzar el plantel azulgrana en su regreso a la Primera División

Piero Quispe jugó para Pumas antes de irse al Sydney de Australia.Piero Quispe jugó para Pumas antes de irse al Sydney de Australia. Foto: Cuartoscuro

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¿Piero Quispe regresa a la Liga MX con Atlante? El club busca reforzarse para el Torneo Apertura 2026. Descubre más sobre este posible fichaje.

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