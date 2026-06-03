Atlante Va por el Fichaje de Piero Quispe: ¿Regresará el Futbolista Peruano a la Liga MX?

Ni la euforia mundialista distrae al entrenador Miguel Herrera, ya que sigue trabajando para reforzar al club Atlante. El “Piojo” quiere que los Potros de Hierro sean un rival temible y por ello busca refuerzos para el Torneo Apertura 2026. Ahora los focos están puestos en el peruano Piero Quispe, quien pertenece a los Pumas.

Piero Quispe, de 24 años de edad, tiene contrato vigente con el equipo de la UNAM pero fue prestado al equipo Sydney FC de la Liga de futbol del Australia debido a que no entraba en los planes del entrenador Efraín Juárez.

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Si la oferta del Atlante es atractiva, Quispe volverá a jugar a la Liga MX. Sin embargo, el mediocampista también es pretendido por otros clubes. Su representante ha dejado ver que el Universitario de Perú, tiene un gran interés en repatriar al jugador. También se habla de que el Huracán de Argentina es otro de los equipos que buscan al futbolista de los Pumas.

Y aunque se menciona que Quispe puede llegar a la MLS, periodistas especializados aseguran que ninguna oferta es más interesante que la del Atlante y que el entorno del jugador ha señalado que él quiere regresar al futbol mexicano para sacarse la espinita y demostrar el talento que en Pumas no pudo desplegar.

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Atlante también quiere contratar al portero Andrés Gudiño

Para su regreso a la Primera División, a partir del Torneo Apertura 2026, el club Atlante busca reforzar todas sus líneas. Como ya dijo el entrenador Miguel Herrera, el equipo quiere ser competitivo y agradar a la tribuna. Otro de los nombres que ya suenan es el de Andrés Gudiño, del Cruz Azul.

De acuerdo con medios especializados, el arquero del Cruz Azul está en la lista del “Piojo” Herrera luego de la gran temporada que ha tenido con el equipo cementero. Como se sabe. Gudiño tuvo que suplir varios meses al guardameta Kevin Mier, quien se fracturó la tibia durante un partido contra Pumas.

Y aunque Andrés Gudiño fue clave para que Cruz Azul mantuviera una racha de varios partidos invicto, regresó a su rol de suplente debido a que Mier se recuperó por completo de su lesión.

Gudiño es institucional, siempre se ha disciplinado pese a su rol de suplente, pero si llega una oferta para ser titular, como la del Atlante, seguramente no dudará en dejar al Cruz Azul. Cualquier futbolista tiene eso en mente: jugar la mayor cantidad de partidos posibles.

Así que a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Gudiño puede pasar de ser un suplente de lujo en La Máquina a un titular indiscutible con los Potros de Hierro, bajo el mando del entrenador Miguel “Piojo” Herrera.

Con información de N+