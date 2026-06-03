Croacia vs Bélgica: ¿Quién Ganó el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

Como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, este martes 2 de junio se llevó a cabo el partido Croacia vs Bélgica en el Stadion HNK Rijeka. El encuentro sirvió para que el delantero belga Romelu Lukaku jugara unos minutos, luego de superar una lesión que lo alejó varios meses de las canchas.

Romelu Lukaku celebró su regreso a la selección de Bélgica con un gol, que fue el número 90 en su cuenta personal con la playera nacional.

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En la primera media hora del partido, croatas y belgas se dedicaron a estudiarse. Hubo pocas emociones en las áreas y el juego estaba bastante parejo, aunque los visitantes parecían más peligrosos.

Fue hasta el minuto 38 cuando el ​capitán Youri Tielemans puso el 1-0 en la pizarra: aprovechó un error defensivo para mandar la pelota al fondo de la portería defendida por el arquero Dominik Livakovic.

Así se fueron al descanso, con un equipo de Croacia que necesitaba mejorar si no quería defraudar a su afición. Los belgas lucían cansados, pero satisfechos con el resultado luego de 45 minutos.

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La segunda mitad pareció una copia del primer tiempo, aunque Croacia estuvo cerca de empatar en dos ocasiones: primero Ante Budimir estrelló un balón en ‌el travesaño; luego, Luka Modric vio cómo el guardameta Thibaut Courtois atajaba un buen disparo que iba a gol.

Ya en los minutos finales el recién ingresado Romelu Lukaku mandó un disparo potente que no pudo atajar el arquero croata. El 2-0 a los 90 minutos acabó de enfriar los ánimos de la afición local.

Lukaku, de 33 años de edad, festejó con todo su gol luego de varios meses sin jugar con la Selección de Bélgica debido a una lesión.

El partido Croacia vs Bélgica sirvió a los entrenadores de ambos equipos para alinear a gran parte de sus plantillas para el Mundial 2026. Croacia utilizó a 10 suplentes, mientras que ​Bélgica probó a su delantero Lukaku ‌en los últimos 18 minutos de juego.

La Selección de Bélgica se despedirá de su afición el próximo sábado, cuando reciba a Túnez. Mientras que Croacia hará lo propio el domingo, ya que será anfitrión de la Selección de Eslovenia, antes de viajar al Mundial 2026.

Bélgica se ubica en el Grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En tanto que Croacia está en el Grupo ​L, con Inglaterra, Panamá y Ghana.

Con información de N+