Croacia vs Bélgica: ¿Quién Ganó el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

En actividad previa al Mundial 2026, la selección de Croacia recibió a Bélgica para un partido amistoso. Estos son los detalles del encuentro

Romelu Lukaku anotó en su regreso a la Selección de Bélgica.Romelu Lukaku anotó en su regreso a la Selección de Bélgica. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Croacia y Bélgica se enfrentaron en un amistoso con miras al Mundial 2026. Lukaku brilló con un gol. ¿Cómo impactará esto en sus grupos mundialistas?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+