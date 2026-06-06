FIFA Da Un Paso Atrás y Permitirá la Entrada de Botellas de Agua a Estadios Mundialistas

Luego de que la FIFA anunciara su decisión de prohibir a los aficionados a ingresar con botellas de agua a los estadios durante la Copa del Mundo, el organismo rector del futbol mundial dio marcha atrás a la decisión.

Según anunció el viernes, los asistentes a la justa mundialista sí podrán entrar a los recintos deportivos con "una botella de agua de plástico blando".

All fans will be permitted to bring in one, soft, plastic, 20 ounces (590ml), factory sealed disposable water bottle into any FIFA World Cup 2026 match in the USA and Canada. ✅



As FIFA World Cup 2026 Chief Operating Officer, Heimo Schirgi, explains, fans will not be permitted… pic.twitter.com/ePEHq9oalJ — FIFA (@FIFAcom) June 5, 2026

"Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica", informó la FIFA.

Cabe destacar que el mensaje publicado en la cuenta de la FIFA en la plataforma X, no hizo referencia a México, solo a los otros dos países organizadores del Mundial.

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No botellas reutilizables

Por otra parte, se permitirá la entrada con botellas 'desechables', pero no aquellas que se puedan rellenar, según se lee en el mensaje publicado en redes.

"Como explicó el director de operaciones del Mundial 2026, Heimo Schirgi, no se permitirá el ingreso de botellas duras y reutilizables por motivos de seguridad", añadió en la nota.

La Copa del Mundo 2026 arrancará el próximo jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Con información de AFP

ICM