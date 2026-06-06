FIFA Da Un Paso Atrás y Permitirá la Entrada de Botellas de Agua a Estadios Mundialistas

Los aficionados que asisten a duelos de la justa mundialista deberán usar botellas de plástico blando, señaló el organismo rector del futbol mundial

Un abanderado retira botellas de agua lanzadas al campo de futbolUn abanderado retira botellas de agua lanzadas al campo durante un partido en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Reuters

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¡Cambio de planes! FIFA permitirá botellas de agua de plástico blando en estadios del Mundial 2026 en EE.UU. y Canadá. ¿Qué opinas de esta decisión?

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