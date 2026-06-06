Papa León XIV Recibe Playera de la Selección Mexicana Durante Su Viaje a España

El papa León XIV posó con la playera de la Selección Mexicana de futbol durante el vuelo que lo llevó de Roma a Madrid, donde estará siete días como parte de una visita pastoral en España.

El líder de la Iglesia católica recibió de manos de la corresponsal de N+, Valentina Alazraki, el jersey oficial del combinado nacional, el mismo con el que hará su debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

La periodista mexicana dijo que el pontífice le manifestó su esperanza de que el evento deportivo sea un factor de unidad, bajo la base de un juego limpio.

"Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio", afirmó León XIV arriba del avión papal que lo llevó de Roma a la capital española.

¿A quién apoya el papa León XIV en el Mundial?

León XIV dijo que espera ver alguno de los partidos de la competición y señaló que todavía no decidía a qué equipo apoyaría, pues ni Perú, país donde estuvo como parte de su pastoral, e Italia, nación donde se asienta el Vaticano, no calificaron al certamen.

"Hay algunos países pequeños que de hecho lograron entrar... vamos a ver", finalizó el Santo Padre, quien pasó a saludar a los periodistas que lo acompañaron en el vuelo hacia España.

Con información de N+

ICM