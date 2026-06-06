Papa León XIV Recibe Playera de la Selección Mexicana Durante Su Viaje a España

El pontífice posó con el jersey verde del combinado nacional; sonriente, mostró la parte posterior de la playera con el dorsal 14 y el nombre León

Papa León XIV con la playera de MéxicoEl papa León XIV recibió una playera de México durante su viaje a España. Foto: N+

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El Papa León XIV, con la playera de México en mano, destaca el futbol como un factor de unidad. ¿Qué equipo ganará su apoyo en el Mundial? Descúbrelo.

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