Esquites Ruls: La Revolución del Maíz en CDMX

Los esquites, ese platillo que nos acompaña desde la infancia, son un pilar de la comida callejera en la Ciudad de México. Siempre presentes, siempre reconfortantes, es difícil imaginar que algo pudiera mejorarlos.

Sin embargo, en un camellón de Iztapalapa, una persona se atrevió a experimentar y crear nuevas fórmulas, transformando este clásico en una experiencia culinaria única.

El origen de nuevos esquites

En 2018, Raúl Ortiz, junto con su mamá y su hermano, decidió emprender un negocio familiar de comida tradicional y garnachera. Con un presupuesto limitado, Raúl comenzó con una mesita, una olla y un brasero en un puesto callejero en octubre de ese año.

Su visión era darle valor al maíz, un alimento base de la alimentación mexicana, y que, a final de cuentas en sus palabras “unos esquites siempre caen bien en todos lados”.

Lo que empezó como un puesto en un camellón de Iztapalapa, hoy se ha expandido a locales establecidos en la colonia Juárez y Ermita, ofreciendo mayor comodidad a sus clientes.

Reinventar los esquites

La innovación de Esquites Ruls se nota en sus salsas y combinaciones únicas, además de agregar ingredientes como el suadero y tuétano. Las salsas, desarrolladas por Raúl, su mamá y su hermano, incluyen:

Salsa de chile piquín preparado (mezcla de chile en polvo, chile piquín y limón)

Salsa taquera (de árbol con tomate, recomendada con suadero)

Salsa macha (sugerida para maridar con los esquites de tuétano)

Salsa chingona, de habanero con piloncillo.

Ahora, el suadero de Esquites Ruls es cocido en su propio jugo, no frito, lo que le otorga una textura supersuave y lo hace ideal para el caldo de los esquites. Las recomendaciones más vendidas son el "campechano" y el de suadero, pero hay un platillo que se considera de los estelares de su menú: el consomé de suadero, que como primo-hermano de otras creaciones mexicanas como el birriamen, se prepara mezclando pasta udón o ramen, que se cocina en el mismo jugo de los esquites y complementado con suadero y esquites.

La innovación no acaba ahí, porque también hay opciones para maridar con bebida: se puede pedir desde vino o una cerveza, hasta bebidas como el agua de chocolate con cardamomo, el té de limón con pelos de elote y también la famosa horchata de maíz azul.

Esquites Ruls es la prueba de que no hace falta más que voluntad y creatividad para transformar un platillo tradicional y convencional en una experiencia absolutamente diferente.

¿Dónde?

Esquites Ruls

Juárez: Versalles 92, Juárez, CDMX

Ermita: Ermita Iztapalapa Cacama, Iztapalapa, CDMX

Iztapalapa: Av. Revolución Soc., Constitución de 1917, Iztapalapa, CDMX.