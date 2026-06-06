Esquites Ruls: La Revolución del Maíz en CDMX

Desde 2018, Raúl Ortiz decidió darle un giro a uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, y para ello puso su ingenio para crear nuevas fórmulas

Esquites de Raúl OrtizRaúl Ortiz se dio a la tarea de experimentar y crear nuevas recetas de esquites. Foto: N+

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Descubre la revolución del maíz en CDMX con Esquites Ruls. Raúl Ortiz transforma este clásico con suadero y salsas únicas. ¿Te atreves a probarlo?

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