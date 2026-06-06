¡No Guarden el Paraguas! SMN Pronostica Que Seguirá Temporal de Lluvias en el País

Para este sábado 6 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continuará el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México.

Se esperan lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca (norte) y lluvias puntuales intensas en Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en la región mencionada.

Para terminar, se informa que prevalecerán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Prevalecerá la onda de calor en 10 entidades del territorio nacional y se espera que inicie una nueva en el este del estado norteño de Sonora.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (norte).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste y este), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Querétaro e Hidalgo.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo nublado y ambiente de fresco.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México; condiciones que se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Con información de Conagua

ICM