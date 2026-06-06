¡No Guarden el Paraguas! SMN Pronostica Que Seguirá Temporal de Lluvias en el País

Se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional; además, se mantendrá la onda de calor

Un bombre camina protegiéndose de la lluvia con una sombrillaUn hombre usa una sombrilla para protegerse de la lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Prepárate para un fin de semana lluvioso: el SMN pronostica lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, mientras que el calor extremo sigue en 10 estados. Más detalles aquí.

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