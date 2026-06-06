Detienen a 5 Sujetos Tras una Persecución por el Asalto a una Joyería de Aguascalientes

Una joyería en Aguascalientes fue asaltada. Tras una persecución se logró la detención de cinco hombres

Responsables del Crematorio en Rancho Real de los Rodríguez Podrían Operar en AguascalientesFoto: N+

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Impactante asalto a joyería en Aguascalientes termina con la captura de 5 sujetos tras una intensa persecución y balacera. Conoce los detalles de este operativo policial.

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