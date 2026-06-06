Detienen a 5 Sujetos Tras una Persecución por el Asalto a una Joyería de Aguascalientes

Un asalto a una joyería ubicada al norte de Aguascalientes provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad, así como una persecución que culminó en un intercambio de disparos y la detención de cinco presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes, cuando autoridades fueron alertadas sobre un robo con violencia en un establecimiento dedicado a la venta de joyería. Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos que intentaban huir de la zona.

La persecución se desarrolló sobre la avenida Universidad, a la altura de las instalaciones del DIF Municipal, donde se registró una balacera entre los presuntos delincuentes y las fuerzas de seguridad. El hecho generó alarma entre automovilistas y personas que se encontraban en los alrededores, mientras los agentes realizaban maniobras para interceptar a los implicados.

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez, confirmó que el operativo concluyó con la captura de cinco personas presuntamente relacionadas con el asalto. De acuerdo con la información preliminar, los detenidos son originarios de Jalisco y de la Ciudad de México.

¿Qué se aseguró en el lugar de los hechos?

Además, durante las acciones policiales fueron asegurados tres vehículos que habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer el robo y escapar del lugar. También se decomisaron varias armas de fuego que quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

Tras la intervención, la zona permaneció acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes recabaron indicios que ayuden a esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la participación de cada uno de los detenidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para conocer el monto de lo robado y establecer si los implicados estarían relacionados con otros delitos cometidos en la región.