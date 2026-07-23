Seguridad

Detienen a Sujeto Armado durante Riña en Feria de Junta Auxiliar en Tochimilco, Puebla

Ricardo "N" de 37 años de edad, portaba una pistola cargada al momento del conflicto en la comunidad de Santa Catarina Cuilotepec.

Detenido Ricardo N Armado Riña Feria Santa Catarina Cuilotepec Tochimilco PueblaRicardo "N" fue detenido durante riña en Tochimilco, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Riña en feria de Tochimilco termina con arresto de hombre armado. Ricardo 'N', de 37 años, portaba un arma sin permisos. Más información aquí.

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