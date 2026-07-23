Detienen a Sujeto Armado durante Riña en Feria de Junta Auxiliar en Tochimilco, Puebla

Este miércoles 22 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Ricardo “N” por ser presunto responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego en el municipio poblano de Tochimilco.
El hoy detenido protagonizó una riña en la que se reportó que supuestamente realizó disparos durante la feria en la junta auxiliar de Santa Catarina Cuilotepec, por lo que fue ubicado y arrestado.
Detienen a Ricardo “N” durante riña por portación ilegal de arma de fuego en Tochimilco, Puebla
Durante la tarde de este miércoles la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que detuvo a un hombre armado en la feria de Santa Catarina Cuilotepec, junta auxiliar del municipio de Tochimilco.
Tras suscitarse una riña y detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Estatal Preventiva activaron el protocolo para situaciones de esta índole, a fin de salvaguardar la integridad de las y los asistentes.
Como resultado de dicho operativo, las fuerzas estatales ubicaron y detuvieron a Ricardo “N”, de 37 años, quien portaba una pistola abastecida con nueve cartuchos útiles, presuntamente sin los permisos correspondientes.
El probable responsable detenido en Tochimilco quedó a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.
Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre armado en la feria de Santa Catarina Cuilotepec, perteneciente a Tochimilco.
Tras suscitarse una riña, la intervención inmediata de los uniformados permitió asegurar a Ricardo N., quien se encontraba en posesión ilegal de… pic.twitter.com/8adJxCCePg