Detienen a Dos Sujetos en Posesión de Marihuana y Metanfetamina en Teziutlán, Puebla

Este miércoles 22 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de cuatro añosde prisión contra Emmanuel “N” y José “N” por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego en el municipio poblano de Teziutlán.
De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados fueron detenidos en posesión de marihuana, metanfetamina y una pistola sobre la calle José Ramiro Gavilán, en la junta auxiliar de San Diego.
Detienen a Emmanuel “N” y Joel “N” con droga y una pistola en Teziutlán, Puebla
Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Municipal de Teziutlán realizaban recorridos de seguridad y observaron al conductor de un vehículo que conducía de manera imprudente sobre la calle José Ramiro Gavilán, en la junta auxiliar de San Diego, municipio de Teziutlán.
Tras marcarle el alto e inspeccionar la unidad, los policías aseguraron una pistola abastecida con cuatro cartuchos útiles, una bolsa con 982 gramos 800 miligramos de marihuana y 28 bolsas con ocho gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, numerario y el vehículo en mención.
Puestos a disposición los objetos asegurados y las personas detenidas, el agente Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación, reunió los dictámenes periciales y demás datos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los imputados ante la autoridad judicial.
Sentencian a Emmanuel “N” y Joel “N” por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego en Teziutlán, Puebla
La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Emmanuel "N" y Joel "N", a quienes acreditó ante el juez, su participación en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.
En audiencia de procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia de cuatro años de prisión y el pago de 87 días de multa, equivalente a nueve mil 25 pesos con 38 centavos, contra los hoy sentenciados.