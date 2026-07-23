Detienen a Dos Sujetos en Posesión de Marihuana y Metanfetamina en Teziutlán, Puebla

Este miércoles 22 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de cuatro años de prisión contra Emmanuel “N” y José “N” por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego en el municipio poblano de Teziutlán.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados fueron detenidos en posesión de marihuana, metanfetamina y una pistola sobre la calle José Ramiro Gavilán, en la junta auxiliar de San Diego.