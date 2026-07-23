Seguridad

Detienen a Dos Sujetos en Posesión de Marihuana y Metanfetamina en Teziutlán, Puebla

Emmanuel "N" y Joel "N" fueron detenidos mientras circulaban en un vehículo sobre la calle José Ramiro Gavilán, en la junta auxiliar de San Diego.

Sentenciados Dos Narcomenudistas Posesión Droga Marihuana Metanfetamina Teziutlán PueblaDetienen a Dos Narcomenudistas en Posesión de Marihuana y Metanfetamina en Teziutlán, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenidos en Teziutlán: Emmanuel y Joel sentenciados a 4 años por posesión de marihuana, metanfetamina y arma ilegal. Conoce los detalles de su captura.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+