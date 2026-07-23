Detienen a Conductor tras Persecución de Taxi con Reporte de Robo en Saltillo

Una persecución de un taxi con reporte de robo, emprendida por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), terminó con la detención de una persona al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron sobre el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Landín, donde estuvieron involucrados el taxi y un automóvil.

Durante la persecución, ambos vehículos ingresaron a la colonia Landín por la calle Manuel de Maderos y posteriormente salieron hacia la calzada Antonio Narro, donde el conductor circuló en repetidas ocasiones en sentido contrario para intentar escapar.

A la altura de El Mimbre, el conductor provocó un percance con una patrulla, perdió el control de la unidad y terminó sobre el camellón de la avenida Antonio Cárdenas. El tripulante descendió del vehículo por una ventana y fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo.

Autoridades localizan dos vehículos con reporte de robo en Coahuila y Durango

En otro hecho similar, el 16 de julio, autoridades de Coahuila y Durango recuperaron dos camionetas de lujo que contaban con reporte de robo en Saltillo, las cuales presuntamente formaban parte de un lote de tres unidades sustraídas. En Torreón, una de las unidades fue ubicada mediante el sistema de videovigilancia.

La segunda unidad fue localizada por elementos de la Policía Estatal de Durango durante un recorrido de vigilancia en la colonia Ciénega. Tras confirmar que tenía reporte de robo vigente, el vehículo fue asegurado y puesto bajo resguardo de las autoridades.