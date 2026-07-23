Seguridad

Detienen a Conductor tras Persecución de Taxi con Reporte de Robo en Saltillo

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un persecución a bordo de un taxi con reporte de robo en Saltillo.

Detienen a Conductor tras Persecución de Taxi con Reporte de Robo en SaltilloUn hombre fue detenido tras una persecución sobre el periférico Luis Echeverría. Foto Ilustrativa: N+

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Impactante persecución en Saltillo: un taxi robado fue detenido tras una peligrosa huida en sentido contrario. Descubre cómo terminó esta historia.

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