Mauro Lainez a los Tigres: ¿Jugará Junto a su Hermano Diego en el Torneo Apertura 2026?

Luego de quedarse sin equipo debido a la desaparición del Mazatlán FC, que dejó su lugar al Atlante en la Primera División de la Liga MX, el futbolista Mauro Lainez llegará a los Tigres de la UANL para la temporada que ya está en juego.

Mauro Lainez Leyva es el segundo refuerzo de los Tigres, luego de la llegada del argentino Alan Franco. Trascendió que el fichaje del mexicano no le ha costado nada a los felinos, ya que es agente libre luego de terminar su vínculo laboral con el club Mazatlán.

Lainez, de 30 años, se forjó en la cantera del Pachuca y debutó en el Apertura 2015 con el primer equipo en la Copa MX. Meses después fue cedido a Mineros de Zacatecas, en la Segunda División.

Regresó a Primera División en el 2017 para defender la playera del León. También vistió los colores de Xolos de Tijuana, el club América, Bravos de Juárez, Querétaro y Mazatlán.

Así que ahora portará la casaca de los Tigres. Versiones extraoficiales señalan que fue su hermano Diego Lainez quien intercedió ante la directiva felina para que le dieran oportunidad a Mauro y que la respuesta fue positiva debido a su condición de agente libre.

Mauro y Diego Laínez se unen a la lista de hermanos que jugaron juntos

De esta manera, Mauro y Diego se unen a la lista de hermanos que compartirán vestidor en la Primera División de la Liga MX, en la que destacan las siguientes duplas:

Hugo Sánchez y su hermano Horacio en los Pumas.

Agustín y Armando Manzo en el América.

Nacho y Luis Flores en el Cruz Azul.

Nicolás y Ramón Ramirez en Santos Laguna.

Johan y Omar Rodríguez, en el Cruz Azul.

Alejandro y Marco Antonio “Pikolín” Palacios en los Pumas.

Alan y César Montes en los Rayados de Monterrey.

Giovanni y Jonathan dos Santos en el América.

Con información de N+