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Mauro Lainez a los Tigres: ¿Jugará Junto a su Hermano Diego en el Torneo Apertura 2026?

El futbolista Mauro Lainez se unirá a su hermano Diego en el equipo Tigres de la UANL para disputar el Torneo Apertura 2026, luego de su paso por el Mazatlán FC

Mauro Lainez (20) enfrentó a su hermano Diego (atrás) en un partido entre Mazatlán y Tigres.Mauro Lainez enfrentó a su hermano Diego (atrás) en un partido entre Mazatlán y Tigres. Foto: Getty Images

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¡Reunión de hermanos en Tigres! Mauro Lainez se une a su hermano Diego para el Apertura 2026 tras la desaparición del Mazatlán FC. Descubre cómo se dio este fichaje sin costo para los felinos.

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