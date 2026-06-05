Fuertes Lluvias Causan Inundaciones en el Sur de Tamaulipas; Hay Afectaciones

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la zona sur del estado de Tamaulipas, provocaron severas afectaciones en diversos sectores de Ciudad Madero, principalmente en colonias consideradas de baja altitud y propensas a inundaciones.

Los primeros reportes señalan que uno de los puntos más afectados fue la colonia Hipódromo, donde severos encharcamientos cubrieron varias vialidades afectando la circulación de los automovilistas y transeúntes. En la intersección de las calles Jiménez y Necaxa, habitantes se vieron obligados a cruzar entre el agua acumulada sin ningún tipo de protección para poder llegar a sus destinos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Recientes Lluvias en Tamaulipas Han Generado Afectaciones al Campo de Sorgo

Algunos de los vecinos señalaron que este problema se presenta de manera recurrente durante las precipitaciones intensas, dificultando la movilidad y representando un riesgo para peatones y automovilistas. Aseguran que se ven en la necesidad de buscar y tomar vías alternas para poder trasladarse para realizar sus actividades.

Alcantarilla destruída sobre la avenida hidalgo

Ciudadanos reportaron una alcantarilla severamente dañada sobre la avenida Miguel Hidalgo, lo que representa un riesgo para los automovilistas y peatones que circulan por este sector de la ciudad.

Se dio a conocer que hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el colapso de la estructura metálica, la cual se encuentra rodeada de escombro y fragmentos de pavimento, para intentar señalizar el desperfecto y de esta forma evitar ocurra accidente en el lugar.

Los vecinos de este punto señalan que esta situación se ha agravado debido a las recientes lluvias registradas en la zona, las precipitaciones no solo reducen la visibilidad, sino que también incrementan la posibilidad de un accidente automovilístico, derivado de esta alcantarilla que piden sea atendida antes de que ocurra cualquier tipo de situación que se lamente por no tomar acciones de manera previa.