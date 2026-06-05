Fuertes Lluvias Causan Inundaciones en el Sur de Tamaulipas; Hay Afectaciones

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones y encharcamientos en diferentes sectores del sur de Tamaulipas.

Hombre caminando en inundación en Ciudad Madero, TamaulipasFoto: N+

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Lluvias intensas provocan inundaciones en Tamaulipas. La movilidad en riesgo por encharcamientos y una alcantarilla colapsada.

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