La mañana de este jueves se registró una volcadura en el Libramiento Sur en Reynosa, Tamaulipas en donde tres personas perdieron la vida.

Fue alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando se reportó a la central de emergencias el accidente entre la carretera a San Fernando y la que se dirige a Monterrey.

Los tripulantes quedaron varios metros fuera del vehículo

Dentro de la camioneta de color marrón, se encontraban aparentemente tres hombres, de acuerdo a los primeros reportes, la ponchadura de un neumático habría sido la causa del accidente.

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones para brindar atención médica a las víctimas que se encontraban fuera del vehículo. Paramédicos al revisar los cuerpos se percataron que ya no presentaban signos vitales, por lo que confirmaron su muerte.

Autoridades acordonan la zona para el levantamiento de los cuerpos

Integrantes de seguridad estatal y federal se encargaron de acordonar y mantener asegurada la zona, mientras se realizaban las indagatorias por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

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Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por integrantes del Servicio Médico Forense para trasladarlos a un anfiteatro en Reynosa.

JIPV