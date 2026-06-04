Volcadura en Libramiento Sur II Deja Tres Personas Muertas en Reynosa, Tamaulipas

Una volcadura dejó un saldo de tres personas sin vida en el Libramiento Sur II de Reynosa, Tamaulipas, la zona tuvo que ser acordonada.

Tres fallecidos dejó la volcadura de una camioneta en Reynosa.N+

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Tragedia en Reynosa: una volcadura en el Libramiento Sur II deja tres muertos. Autoridades investigan las causas del accidente. Conoce más detalles.

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