Localizan a Delfín Muerto en Costa de Playa Bagdad en Tamaulipas

Un delfín muerto fue localizado por personal de Conibio Global A.C. varado en la costa de Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. El hallazgo se registró durante uno de sus recorridos de monitoreo realizados en el transcurso de la mañana del jueves 4 de junio 2026.

De acuerdo con los informado por la asociación Conibio Global A.C., el delfín se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que, no fue posible determinar de manera visual las causas del ejemplar que terminó varado en la costa de la playa.

Luego de presentarse el hallazgo del delfín muerto, los técnicos de la asociación realizaron el registro correspondiente y procedieron a la sepultura del ejemplar con el objetivo de evitar riesgos sanitarios en la Playa Bagdad.

Continúan labores de vigilancia en Playa Bagdad tras hallazgo sin vida de delfín

En dicha zona de la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, el personal de Conibio Global A.C. continuarán con las labores de vigilancia y monitoreo para contribuir a la protección de la fauna marina.

Además, Conibio Global A.C. destacó que este tipo de eventos, es decir, el hallazgo del ejemplar sin vida en la costa, permiten recopilar información útil para el estudio y conservación de los mamíferos marinos que habitan en el Golfo de México. Se espera que en los próximos días den más detalles sobre el hecho y la causa del muerte del delfín en la Playa Bagdad.

SHH