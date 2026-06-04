Localizan a Delfín Muerto en Costa de Playa Bagdad en Tamaulipas

Un ejemplar de delfín fue encontrado sin vida y varado en la costa de la Playa Bagdad por personal de Conibio Global A.C.

Delfín muerto en Playa BagdadFoto: Conibio Global A.C.

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Hallazgo en Playa Bagdad: un delfín muerto fue encontrado por Conibio Global A.C. en avanzado estado de descomposición. Continúan las labores de vigilancia para proteger la fauna marina.

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