Aseguran 350 Tortugas Ocultas en Paquetes Marcados como Juguetes en Matamoros, Tamaulipas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 350 ejemplares de tortugas de distintas especies que eran transportadas de manera irregular en Matamoros, Tamaulipas, luego de que una empresa de paquetería detectara anomalías en un envío declarado como “juguetes”.

De acuerdo con la dependencia federal, el hallazgo ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando personal de la empresa reportó la posible presencia de fauna silvestre dentro de varios paquetes. Tras recibir el aviso, inspectores de Profepa acudieron al establecimiento para verificar la situación.

Durante la revisión, las autoridades encontraron a las tortugas confinadas en recipientes de pequeñas dimensiones y envueltas en calcetines, condiciones que representaban un riesgo para su integridad y bienestar debido al hacinamiento y la falta de espacio.

Rescatan diversas especies de tortuga

La inspección permitió identificar preliminarmente 344 tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro tortugas mexicanas (Terrapene mexicana), para un total de 350 ejemplares. Sin embargo, al momento del aseguramiento, 25 de las tortugas casquito ya habían muerto.

Ante esta situación, la Profepa procedió al aseguramiento precautorio de los reptiles y ordenó su traslado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre ubicada en Matamoros, donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo.

El operativo contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad durante el traslado de los ejemplares.

La dependencia recordó que las especies involucradas están protegidas por la legislación ambiental mexicana y se encuentran incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Asimismo, advirtió que el comercio ilegal de ejemplares de vida silvestre constituye un delito federal que puede derivar en sanciones penales.