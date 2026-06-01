Aseguran 350 Tortugas Ocultas en Paquetes Marcados como Juguetes en Matamoros, Tamaulipas

Lo que aparentaba ser un envío de juguetes resultó ser un caso de tráfico de tortugas en Matamoros.

ProfepaFoto: Profepa

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Profepa descubre 350 tortugas en condiciones críticas dentro de paquetes de juguetes en Matamoros. El comercio ilegal de especies es un delito federal.

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