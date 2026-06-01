Inicia Marcha Nacional de la CNTE en Zacatecas; Esto Exigen los Maestros

En Zacatecas dio inicio la marcha de docentes convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la intención de exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE, entre otras demandas.

¿Qué es lo que exigen los manifestantes?

Los docentes exigen la eliminación total de la vigencia de la Ley del ISSSTE, la cual ha removido el sistema solidario de pensiones que hacía que el pago se efectuara con base al último sueldo, e incluso establecía un esquema mixto con nuevas modalidades de jubilación.

La marcha dio inicio a las 10:00 de la mañana, el primer contingente partió desde la Máquina 3030 con dirección a la Av. González Ortega, y el otro empezó en la Presidencia Municipal de la capital, lo que generó caos vial en la calzada Héroes de Chapultepec hacia Guadalupe Zacatecas, y en las colonias Lázaro Cárdenas, La Minera y Las Palmas.

Ciudadanos opinan sobre la marcha de la CNTE

El equipo de N+ Zacatecas constató que en el lugar no se contó con la presencia de elementos de la Policía Vial Preventiva del Estado.

“No, una hora, es que vengo de acá abajo, pero pues tengo una hora, por lo pronto una hora, pues de aquí ya los trabajo, queda más adelante de mí, pues ya tiene más tiempo”, dijo Braulio Aguilar, quien se encontraba en el tráfico.

La señora Magdalena Acevedo compartió que a consecuencia del denso tráfico en la zona, no pasaba la ruta urbana que la lleva a su trabajo; mencionó que tenía alrededor de 40 minutos esperando un camión.

“No, pues sí, es que sí afectan a uno, porque pues va uno a su trabajo y pues ahí llega uno tarde y hay mucho tráfico, de aquí a que den vuelta, pues sí, es fatal”, manifestó Magdalena.

Algunos zacatecanos coincidieron en que es necesario que los maestros salgan a las calles a exigir que se respeten sus derechos, sin embargo, hay quienes creen que las movilizaciones afectan a la ciudadanía considerablemente.

“No, pues muy malo, porque no es culpa de nosotros, la gente que hace la marcha, la gente que pide lo que necesita, lo que les falta, aquí la culpa es del gobierno. Es el culpable nada más de todo esto que nos está pasando”, dijo Braulio.