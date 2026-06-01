Inicia Marcha Nacional de la CNTE en Zacatecas; Esto Exigen los Maestros

Comenzó la marcha nacional de la CNTE en Zacatecas a las 10:00 de la mañana, con la intención de exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE

ManifestantesFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Maestros de la CNTE toman las calles de Zacatecas pidiendo la eliminación de la Ley del ISSSTE. El tráfico se complica, pero ¿es necesario para defender sus derechos?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+