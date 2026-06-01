Maestros de la CNTE se Manifiestan en las Oficinas de la SEP en Querétaro; ¿Por Qué?

Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en las oficinas de representación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro como parte de una jornada de movilización convocada a nivel nacional para exigir atención a diversas demandas del sector magisterial.

¿Por qué se manifestaron los integrantes de la CNTE en Querétaro?

De acuerdo con los organizadores, alrededor de 16 docentes, entre personal activo y jubilado de educación básica y media superior, participaron en la protesta realizada frente a las instalaciones de la SEP en la entidad.

La movilización forma parte de una estrategia nacional impulsada por la CNTE para mantener presencia simultánea en las 32 entidades del país y visibilizar sus exigencias ante las autoridades federales.

Durante la jornada, los manifestantes colocaron mantas y pancartas en las que expresaron su inconformidad con diversas políticas laborales y de seguridad social que afectan al magisterio.

Entre las principales demandas del gremio destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y un incremento del 100 por ciento al salario base de los trabajadores de la educación.

Los docentes señalaron que el plantón tiene carácter temporal, aunque advirtieron que continuarán respaldando las acciones convocadas por la organización a nivel nacional en busca de una respuesta por parte del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación Pública.

La protesta se desarrolló de manera pacífica en las inmediaciones de la dependencia federal, donde los participantes reiteraron su llamado a abrir espacios de diálogo para atender las demandas históricas del sector educativo.