Maestros de la CNTE se Manifiestan en las Oficinas de la SEP en Querétaro; ¿Por Qué?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en las oficinas de representación de la SEP en Querétaro como parte de una movilización nacional.

CNTE Instala Plantón en Oficinas de la SEP en QuerétaroFoto: N+

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La CNTE se manifiesta en la SEP de Querétaro. Buscan abrogar la Ley del ISSSTE 2007 y eliminar las Afores. ¿Qué más piden los docentes?

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