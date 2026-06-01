No Es Un Géiser lo que Apareció en Ixtlán: UNAM Explica Qué Es el Fenómeno en Michoacán

La semana pasada, un fenómeno hidrotermal se registró en Michoacán, que de un principio fue considerado como un supuesto géiser, sin embargo, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclararon hoy, 1 de junio de 2026, de qué se trata; aquí te damos los detalles de lo que se sabe sobre el hallazgo en una casa de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán.

¿Qué se formó en El Salitre?

Científicos de la UNAM explicaron que el fenómeno que ocurrió en la comunidad de El Salitre, en Michoacán, el 25 de mayo de 2026, no se trata de un géiser, mucho menos de un nuevo volcán.

Especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM y de la Universidad Michoacana acudieron al lugar del hallazgo, el 27 de mayo de 2026, para investigar e identificar el origen del fenómeno hidrotermal.

Luego de los estudios, los investigadores determinaron que se trata de un pozo de lodo y manifestaciones hidrotermales asociadas con la circulación de fluidos calientes en el subsuelo.

¿Por qué no se trata de un géiser o un nuevo volcán?

La doctora Ruth Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia, explicó que en la zona se observaron emisiones de vapor, agua caliente, gases y lodo que ascienden a través de las fracturas del subsuelo, características que “son incompatibles con un géiser, ya que estos expulsan de manera intermitente agua caliente y vapor debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas”.

La especialista dijo que “tampoco existe evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie, por lo que no estamos ante el nacimiento de un volcán”.

Durante la visita, los científicos identificaron 11 pozas de lodo:

Tres dentro de la vivienda donde inicialmente se reportó el fenómeno.

Ocho más en el terreno aledaño.

Además, registraron temperaturas cercanas a 86 grados centígrados en algunos puntos, así como concentraciones bajas de gases como amoniaco (NH₃), dióxido de carbono (CO₂) y sulfuro de hidrógeno (H₂S).

El Salitre y la falla de Ixtlán

Los científicos de la UNAM explicaron que la comunidad El Salitre se ubica sobre la falla Ixtlán, una estructura geológica que facilita la circulación y el ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo hacia la superficie.

Dicho comportamiento ya había sido observado en 2017, cuando surgieron diversos pozos alineados con este sistema de fallas.

Los 11 pozos que aparecieron el 25 de mayo presentan una distribución similar, lo que refuerza la interpretación de que se trata de un proceso hidrotermal asociado a la dinámica geológica de la región.

Villanueva Estrada apuntó que Michoacán forma parte de la Faja Volcánica Transmexicana, una de las regiones geológicamente más activas del país.

Ixtlán de los Hervores es una región históricamente reconocida por su actividad geotérmica. Desde 1906 existen registros científicos de cientos de manifestaciones hidrotermales entre Ixtlán y El Salitre.

En la década de 1950, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perforó pozos exploratorios en la zona, uno de los cuales dio origen al conocido Géiser de Ixtlán, atractivo turístico que presentó actividad intermitente durante décadas.

Estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos identificaron temperaturas profundas entre 125 y 225 grados centígrados, así como estructuras tectónicas que favorecen el ascenso de fluidos calientes desde la profundidad.

Además, en El Salitre existen antecedentes recientes de actividad hidrotermal importante, que incluyen explosiones de lodo y agua caliente registradas en años anteriores.

La zona “tiene una historia importante de fenómenos hidrotermales y no será la última vez que suceda, por lo que es necesario que la población cuente con planes de contingencia”, afirmó la doctora Ruth Villanueva Estrada.

Mapa de El Salitre

Recomendaciones a la población por pozos de lodo

Las autoridades emitieron la siguiente lista de recomendaciones a la población, que habita cerca de este tipo de pozos y son las siguientes: