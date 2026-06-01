No Es Un Géiser lo que Apareció en Ixtlán: UNAM Explica Qué Es el Fenómeno en Michoacán

La UNAM explica qué se formó en la comunidad El Salitre, en Ixtlán, Michoacán, fenómeno que de inicio de creía que era un géiser o un nuevo volcán

Pozo de lodo en Ixtlán de los Hervores, en MichoacánFoto: UNAM

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¿Qué ocurre en El Salitre, Michoacán? La UNAM revela que el fenómeno no es un géiser. Infórmate sobre este interesante descubrimiento.

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