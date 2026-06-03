Gobernador de Tamaulipas Niega Cancelación de su Visa en EUA: ¿Qué Dijo Américo Villarreal?

Villarreal negó vínculos con el crimen organizado, la cancelación de su visa y cualquier investigación en su contra tras reporte del LA Times.

Gobernador de Tamaulipas Rechaza Vínculo con Crimen Organizado: ¿Qué Dijo Américo Villarreal?Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Foto: X / @Dr_AVillarreal

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Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, niega vínculos con el crimen organizado y cuestiona reporte del LA Times por falta de pruebas. ¿Qué opinas?

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