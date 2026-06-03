Gobernador de Tamaulipas Niega Cancelación de su Visa en EUA: ¿Qué Dijo Américo Villarreal?

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, salió este miércoles a desmentir el reporte del diario estadounidense Los Angeles Times, que publicó que su visa americana habría sido cancelada como parte de una investigación en su contra. En un mensaje en video difundido en redes sociales, el mandatario fue directo:

"No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente."

Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente.



Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder… pic.twitter.com/3OcJA3dVpU — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) June 3, 2026

Lo que Villarreal niega

Tener vínculos con organizaciones criminales o actividades fuera de la ley.

Haber recibido notificación sobre cancelación, restricción o cambio en el estatus de su visa.

Estar bajo investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Haber ingresado a EUA con un documento distinto al que legalmente lo acredita.

Que exista resolución, imputación o procedimiento judicial en su contra en México o EUA.

Sin pruebas, dice, no hay acusación que valga

Villarreal fue más allá de negar los hechos: cuestionó directamente el rigor del reporte. Señaló que los señalamientos de Los Angeles Times se apoyan en afirmaciones no verificadas y versiones anónimas, sin una sola prueba verificable que las respalde.

"No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos que sustenten los señalamientos obtenidos de dicha publicación", expresó.

El gobernador hizo un llamado al diario y a los medios que repliquen la información para que acompañen sus dichos con evidencia. Argumentó que en una sociedad democrática nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas sin sustento.

"La verdad se acredita con hechos, las acusaciones se sostienen con pruebas, las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras", afirmó.

No solo Villarreal: Durazo también respondió

El caso del gobernador tamaulipeco es paralelo al del mandatario sonorense, Alfonso Durazo, quien también rechazó el reporte de Los Angeles Times en conferencia de prensa el mismo miércoles y descartó tener compromisos con grupos criminales o con gobiernos extranjeros. Ante ambos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los dos gobernadores "tienen que aclarar" la situación.