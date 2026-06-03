Activan la Alerta Amarilla Hoy Por Fuertes Vientos en Al Menos 13 Alcaldías

Conoce las demarcaciones donde se prevén afectaciones por las condiciones climáticas

Fuertes vientos en CDMX. Foto: N+Fuertes vientos en CDMX. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuertes vientos y lluvias en CDMX: Alerta Amarilla en 13 alcaldías. Evita accidentes siguiendo las recomendaciones de Protección Civil. ¿Estás preparado?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+