Activan la Alerta Amarilla Hoy Por Fuertes Vientos en Al Menos 13 Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles en al menos 13 alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, las demarcaciones donde se prevén afectaciones por las condiciones climáticas son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Protección Civil informó que entre los principales riesgos asociados se encuentran la caída de ramas, árboles y lonas, así como objetos derribados en caminos y carreteras. Además, advirtió sobre posibles daños al mobiliario urbano y en viviendas debido a las fuertes ráfagas de viento.

Ante estas condiciones, las autoridades emitieron diversas recomendaciones a la población para prevenir accidentes. Entre ellas destacan guardar o retirar objetos que puedan caer desde azoteas, balcones o ventanas, evitar subir a andamios, cornisas o estructuras elevadas y utilizar cubrebocas debido a la presencia de polvo y partículas suspendidas en el ambiente.

¿Dónde lloverá?

Asimismo, se pronosticaron lluvias fuertes a muy fuertes en distintas zonas de la Ciudad de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles.

Pese a las precipitaciones previstas, el ambiente continuará siendo muy caluroso en gran parte de la capital durante el día, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a través de los canales de atención correspondientes.