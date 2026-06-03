Activan Doble Alerta por Lluvias en Toda la CDMX Hoy; Estas Alcaldías se Verían Más Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México activó este miércoles dos niveles de alerta por lluvias para las 16 alcaldías capitalinas, con vigencia desde las 18:00 y hasta la medianoche.

La diferencia entre una y otra no es sólo de color: implica distintos rangos de precipitación y riesgos específicos para cada zona.

Lo que debes saber de esta alerta

Dos niveles activos: alerta naranja (mayor riesgo) y alerta amarilla (riesgo moderado).

Periodo: miércoles 3 de junio, 18:00 h, al jueves 4 de junio, 00:00 h.

Ambas alertas incluyen posible caída de granizo.

Emisión: 13:00 horas del 3 de junio de 2026.

Emergencias: 911 o 55-5683-2222.

Las alcaldías con mayor riesgo esta noche

La alerta naranja —la de mayor intensidad— cubre nueve alcaldías donde se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros: Álvaro Obregón (AOB), Azcapotzalco (AZC), Benito Juárez (BJU), Coyoacán (COY), Cuauhtémoc (CUH), Cuajimalpa (CUJ), Magdalena Contreras (MAC), Miguel Hidalgo (MIH) y Tlalpan (TLP).

En estas demarcaciones, la SGIRPC advierte que las lluvias pueden generar encharcamientos e inundaciones, además de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

La recomendación central es no cruzar vialidades con agua en movimiento y caminar sobre puentes y banquetas. También se pide brindar apoyo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad para ponerse a resguardo, y evitar refugiarse bajo árboles durante la lluvia.

Siete alcaldías más, bajo alerta amarilla

Las demarcaciones de Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco (IZC), Iztapalapa (IZP), Milpa Alta (MLP), Tláhuac (TLH), Venustiano Carranza (VCA) y Xochimilco (XOC) quedaron bajo alerta amarilla, con precipitaciones proyectadas de entre 15 y 29 milímetros.

Aunque la intensidad es menor, los riesgos no son triviales: la secretaría señala posibles encharcamientos, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles y lonas.

Para estas zonas, las recomendaciones incluyen limpiar coladeras dentro y fuera del hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y salir con paraguas o impermeable en caso necesario.