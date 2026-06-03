Activan Doble Alerta por Lluvias en Toda la CDMX Hoy; Estas Alcaldías se Verían Más Afectadas

Protección Civil activa doble alerta por lluvias de hasta 49 mm en las 16 alcaldías de la CDMX esta tarde-noche del 3 de junio.

Activan Doble Alerta por Lluvias en Toda la CDMX Hoy; Estas Alcaldías se Verían Más AfectadasLa alerta por lluvias es para las 16 alcaldías capitalinas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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¡Atención CDMX! Protección Civil activa doble alerta por lluvias intensas. Alcaldías como Álvaro Obregón y Coyoacán en riesgo. Infórmate y toma precauciones.

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