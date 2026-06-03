Temporal de Lluvias Muy Fuertes Se Extenderá Varios Días: Advierten Afectación en Estos Estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el temporal de lluvias que se instaló esta semana en México continuará varios días, por lo que casi todo el país tendrá precipitaciones muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lo anterior debido a la presencia e interacción de distintos fenómenos meteorológicos, que ya ocasionaron tormentas en varias regiones del territorio nacional.

Aquí te decimos en cuáles estados se registrarán las lluvias más intensas, así como los días en que prevalecerán estas condiciones meteorológicas.

Se instala temporal de lluvias en México

La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que esta semana se instaló un temporal de lluvias debido a la presencia de estos fenómenos naturales:

Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Inestabilidad atmosférica.

La onda tropical número 4.

Divergencia en altura.

Una circulación ciclónica.

Canal de baja presión en el noreste de México y la Mesa Central.

Corriente en chorro subtropical.

Ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México.

Debido a ello, el organismo pronosticó lluvias de fuertes a intensas en varios estados, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales “podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas”, advirtió.

Cabe señalar que además, las autoridades vigilan el desplazamiento de la tormenta tropical Amanda en el océano Pacífico, así como la posible formación de otras dos zonas con potencial ciclónico frente a costas mexicanas.

Lluvias se extenderán varios días

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones meteorológicas se extenderán hoy, el jueves, el viernes y por lo menos hasta el sábado 6 de junio, días en los que habrá de lluvias aisladas en algunos estados hasta intensas en otros:

Miércoles 3 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (oeste y noroeste), Jalisco (sur), Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (este y noreste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (noroeste y sur), Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur), Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit (este), Durango (noreste, este y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (sur), Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche (suroeste) y Yucatán (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Hidalgo y Quintana Roo (norte).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

Jueves 4 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (norte), Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Zacatecas (norte), Durango (noreste), Jalisco (sureste), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte, centro y este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua (este), Aguascalientes, Colima, Guerrero (norte y centro), Morelos, Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco (sur) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos: Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Sinaloa.

Viernes 5 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Tamaulipas (este y noreste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Estado de México (noreste) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chihuahua (centro y noreste), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste, centro y noreste), Guerrero (norte y centro), Morelos, Ciudad de México (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos: Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Durango, Sinaloa y Nayarit.

Sábado 6 de junio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Michoacán (este), Guerrero (noroeste, norte y este), Morelos, Estado de México (este y suroeste), Puebla (suroeste y sur), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (este y noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Guanajuato (norte y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (suroeste y sur), Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos: Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango.

SPB