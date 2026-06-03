Temporal de Lluvias Muy Fuertes Se Extenderá Varios Días: Advierten Afectación en Estos Estados

Conoce aquí las entidades que registrarán lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo los siguientes días

Cielo nublado previo a tormenta en Quintana Roo en enero 2025Cielo nublado previo a tormenta en Quintana Roo en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Temporal de lluvias intensas en México: Conagua alerta sobre descargas eléctricas y granizo. Conoce los estados más afectados y las fechas clave para estar preparado.

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