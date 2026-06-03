Pronóstico de Lluvia Hoy en CDMX: Así Estará el Clima este 3 de Junio 2026

Conoce aquí a qué hora empezará a llover en la Ciudad de México; autoridades advierten además sobre actividad eléctrica y granizo

Lluvias en la Ciudad de México en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias en la Ciudad de México en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para lluvias intensas en CDMX hoy, 3 de junio. Se esperan tormentas eléctricas y granizo. Conoce los detalles y mantente seguro.

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