Pronóstico de Lluvia Hoy en CDMX: Así Estará el Clima este 3 de Junio 2026

¡No guardes el paraguas! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) previeron más lluvias fuertes para hoy, 3 de junio de 2026, por lo que aquí te damos a conocer el pronóstico del tiempo a detalle.

Y es que actualmente el país sufre un temporal de lluvias por la presencia de varios fenómenos meteorológicos, el cual se extenderá los siguientes días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las precipitaciones, de fuertes a intensas, continuarán el fin de semana en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Lo anterior debido a estos sistemas naturales:

Circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera. Una vaguada en altura. Divergencia. La corriente en chorro subtropical. El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que después del mediodía incrementará la nubosidad y habrá lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Esas condiciones se presentarán principalmente en el sur y poniente de la CDMX, indicó.

Según la dependencia, las lluvias y vientos con rachas fuertes en la capital mexicana se registrarán entre las 17:00 y las 23:00 horas, por lo que pidió a la ciudadanía estar atenta a Sistema de Alerta Temprana.

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Temporal de lluvias

Por su parte, el SMN indicó que este miércoles seguirá el temporal de lluvias en la mayor parte del país y advirtió que las precipitaciones fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Lo anterior, advirtió, podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para hoy se prevén lluvias de distinta intensidad en estas entidades:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

SPB