De la Basílica al Palacio de los Deportes: Así será el Ciclotón 2026 en CDMX

Es momento de que desempolves tu bicicleta y te lances con tus personas favoritas al Ciclotón 2026 en CDMX, ya que este año la ruta es de 62.5 kilómetros; estos son los detalles.

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México dio a conocer los detalles del recorrido ciclista por los puntos más importantes de la capital. Además, esta edición será especial por el Mundial 2026, que tantas alegrías dio a todos los mexicanos.

“Ponte la playera de la Selección y acompáñanos a disfrutar del Ciclotón de julio”, indicaron las autoridades.

Unirte al Ciclotón 2026 no solo significa pasar un día de diversión; también aprovechas para ponerte al cien con la actividad física. Lo anterior, porque usar la bici ayuda a prevenir enfermedades y reduce en un 50% el riesgo de un infarto.

Ahora bien, no solo tiene beneficios físicos, también mentales. Salir a rodar en bicicleta reduce significativamente los síntomas de depresión y ansiedad al liberar endorfinas, las cuales son neurotransmisores esenciales para sentir placer y bienestar.

A lo anterior se suma que fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud ósea y cerebral. Así que toma nota, porque estos son los detalles del Ciclotón 2026 en CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ciclismo Mexicano Abandonado y Sin Federación

¿Cuándo y cómo será el Ciclotón 2026 en CDMX?

De una vez revisa cómo está tu bici, ya que el Ciclotón en CDMX se realizará el domingo 26 de julio de 2026. El circuito de 62.5 kilómetros estará disponible desde las 8:00 y hasta las 14:00 horas.

La ruta contempla puntos emblemáticos de la ciudad, por lo que, además de dar la vuelta, podrás admirar la arquitectura de cada uno de ellos.

Recuerda que es una actividad gratuita y para toda la familia, no obstante, es importante que respetes las indicaciones de organizadores y uses casco y otros aditamentos para que circules seguro.

En caso de que acompañes a alguien, pero tú lo hagas para poner en práctica tu talento en el running, hazlo por la extrema derecha, por tu seguridad y la de todas y todos los participantes.

Esta es la ruta con estaciones de servicio del Ciclotón en CDMX 2026:

Calz. de Guadalupe esquina Av. Fortuna (Servicios: Hidratación) Paseo de la Reforma esquina Eje 2 (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico, Servicio Médico) Paseo de la Reforma esquina Av. Juárez (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico) Paseo de la Reforma / Glorieta del Ahuehuete (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico, Fisioterapeuta) Paseo de la Reforma / Glorieta Ángel de la Independencia (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico) Paseo de la Reforma esquina Sevilla (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico) Paseo de la Reforma esquina Julio Verne (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico) Calle Mazatlán esquina Alfonso Reyes (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico, Servicio Médico) Av. Patriotismo esquina Calle 23 (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico, Servicio Médico) Av. Río Mixcoac esquina Canova (Servicios: Servicio Mecánico) Av. Río Churubusco esquina División del Norte (Servicios: Hidratación, Servicio Mecánico) Av. Río Churubusco esquina Calz. de La Viga

Foto: INDEPORTE

EPP