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Hugo Cuypers Llegó a Monterrey para Cerrar Fichaje Como Refuerzo de Rayados en el Apertura 2026

El goleador belga dice que aceptó jugar en la Liga MX porque le atrae la cultura futbolística de México

Hugo Cuypers brilló con el Chicago Fire en la Major League Soccer.Hugo Cuypers brilló con el Chicago Fire en la Major League Soccer. Foto: Reuters

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Hugo Cuypers llega a Rayados para el Apertura 2026. El goleador belga, ex Chicago Fire, destaca la cultura futbolística de México. ¿Qué aportará al equipo? Descúbrelo.

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