Hugo Cuypers Llegó a Monterrey para Cerrar Fichaje Como Refuerzo de Rayados en el Apertura 2026

Este miércoles 22 de julio llegó a Monterrey el futbolista belga Hugo Cuypers, procedente de la Major League Soccer (MLS), para firmar contrato y debutar en la Liga MX 2026 con el equipo de Rayados.

Luego de que las directivas del Chicago Fire y los Rayados llegaron a un acuerdo por el fichaje de Hugo Cuypers, el delantero belga está listo para firmar contrato e iniciar su aventura en la Liga MX. El goleador llegó a Monterrey y de inmediato dio sus razones para aceptar la oferta de los regios.

"Algo que realmente me atrae es la cultura futbolística en México. Además, considero que se adapta a mi estilo de juego”, dijo Cuypers ante las cámaras y micrófonos. Luego añadió que “Monterrey es un gran club y las conversaciones fueron muy positivas desde el principio. Estoy muy emocionado con esta oportunidad".

También remarcó que “es un honor ser parte del club y daré lo mejor de mi para que el equipo rinda”.

Hugo Cuypers Llegó a Monterrey: ¿Quién es el nuevo refuerzo de Rayados?

Hugo Cuypers es un delantero nacido hace 29 años en Bélgica. Luego de debutar profesionalmente en el Standard de Lieja, pasó por clubes como el Olympiacos griego, el Ajaccio italiano y el Gent belga. Fue en febrero del 2024 que llegó a la MLS para jugar con el Chicago Fire, donde se consolidó como goleador.

Hay que recordar que Cuypers es el tercer refuerzo de calidad que los Rayados confirman para el Torneo Apertura 2026. El primero fue Diego Rossi, el segundo es Orbelín Pineda y ahora llega Hugo Cuypers.

Con la playera del Chicago Fire, el artillero Cuypers marcó 44 goles en 82 partidos oficiales desde febrero del 2024, cuando llegó a la Major League Soccer (MLS).

La salida de Cuypers del equipo de Chicago coincide con la llegada del polaco Robert Lewandowski, porque el delantero polaco es el fichaje estrella del Fire para esta temporada, lo que elevaba la competencia por la titularidad.

Con información de N+