Gobernador de Sonora Habla sobre Presunto Retiro de Visa de EUA: ¿Qué Dijo Alfonso Durazo?

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó este miércoles la nota publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times sobre supuestos vínculos con el crimen organizado y la cancelación de su visa americana.

Sus declaraciones llegaron horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que tanto él como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, "tienen que aclarar" el caso.

Lo que dice el reporte del Los Angeles Times

La visa de Durazo habría sido cancelada en 2025, según el diario.

La investigación giraría en torno a presuntos vínculos con el crimen organizado.

El periódico apunta que Durazo viaja con regularidad a EUA por razones de salud.

El caso también involucra a Villarreal, señalado por supuesto huachicol y bajo un programa de libertad condicional.

Ambos gobernadores habrían seguido ingresando a territorio estadounidense dentro de un esquema de cooperación.

"Una nota más sin fuentes": la respuesta de Durazo

Durazo calificó el reporte como una "infamia" sin respaldo periodístico y negó de forma categórica los señalamientos centrales de la publicación. Aseguró tener su visa vigente, que su hijo también cuenta con el documento y que no mantiene relación alguna con organizaciones criminales.

"No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero", dijo el mandatario sonorense ante los medios.

El gobernador descartó de plano viajar a Estados Unidos para demostrar que su visa está activa y señaló que, si existe alguna investigación en curso, corresponde a las autoridades estadounidenses aclarar la información.

También negó haber contactado al cónsul de EUA en Sonora para indagar sobre el origen del reporte, aunque reconoció que sostiene comunicación frecuente con ambas representaciones consulares. Mencionó una visita reciente a Nogales junto a la cónsul estadounidense para atender asuntos de aguas residuales que cruzan la frontera.

Sobre la motivación detrás de la nota, Durazo habló de un "ánimo de debilidad" político y atribuyó el clima de acusaciones a grupos conservadores que, según él, buscan desgastar al movimiento. Sin embargo, aclaró que no vincula directamente esa agenda con el artículo del diario californiano, al que consideró un episodio distinto y coyuntural.

"Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad", expresó.

El contexto más amplio del caso

La publicación sobre Durazo y Villarreal se produce semanas después de que Estados Unidos señalara a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado una serie de señalamientos cruzados sobre funcionarios mexicanos.

En ese marco, la presidenta Sheinbaum cuestionó esta mañana cuál es el interés detrás de filtrar este tipo de información y llamó a no precipitar conclusiones antes de que haya claridad sobre los hechos.