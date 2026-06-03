Gobernador de Sonora Habla sobre Presunto Retiro de Visa de EUA: ¿Qué Dijo Alfonso Durazo?

Durazo negó vínculos con el crimen organizado y calificó como "infamia" el reporte del LA Times sobre el presunto retiro de su visa.

Gobernador de Sonora Habla sobre Presunto Retiro de Visa de EUA: ¿Qué Dijo Alfonso Durazo?Gobernador de Sonora negó tener vínculos con el crimen organizado. Foto: N+

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Durazo rechaza acusaciones del LA Times sobre crimen organizado y visa cancelada. ¿Qué dice realmente el gobernador de Sonora?

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