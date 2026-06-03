Sheinbaum Dice que Gobernadores de Sonora y Tamaulipas Tienen que Aclarar Retiro de Visa de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la información que reveló el diario Los Angeles Times acerca de supuestas investigaciones, en Estados Unidos, contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal

Claudia Sheinbuam en la conferencia mañaneraFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum pide aclarar a Durazo y Villarreal tras la revelación de Los Angeles Times sobre investigaciones en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás del retiro de sus visas?

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