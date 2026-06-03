¿Tormenta Tropical Amanda Impactará México? Trayectoria del Posible Primer Huracán 2026

La tormenta tropical Amanda podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en el primer huracán del 2026

Persona se preparan para la llegada de una tormenta tropical en Baja California SurPersona se preparan para la llegada de una tormenta tropical en Baja California Sur. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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