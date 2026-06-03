¿Tormenta Tropical Amanda Impactará México? Trayectoria del Posible Primer Huracán 2026

Este miércoles, 3 de junio de 2026, se formó la tormenta Amanda, el primer ciclón tropical de la temporada, en el Pacífico.

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Es importante que sepas que la temporada de huracanes 2026 ya inició de manera formal en México, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, y se prevé que termine hasta noviembre.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que durante la temporada de ciclones tropicales 2026, se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían la categoría de huracán categoría 3, 4 o 5. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en en vivo de N+ FORO.

Trayectoria de posible primer huracán 2026

De acuerdo con la Conagua, la tormenta tropical Amanda se localiza a 2,335 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La tormenta tropical Amanda podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en el primer huracán del 2026, sin embargo, debido a su distancia y trayectoria no represente peligro para México.

Además, se prevé la formación de dos zona de Baja Presión. Una frente a las costas de Chiapas con 50% y el otro frente a las costas de Guerrero y Michoacán con 20%, su probabilidad para desarrollar un Ciclón Tropical en 7 días.

Con información de N+.

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