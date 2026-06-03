¿Tormenta Tropical Amanda Impactará México? Trayectoria del Posible Primer Huracán 2026
La tormenta tropical Amanda podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en el primer huracán del 2026
La tormenta tropical Amanda podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en el primer huracán del 2026
Este miércoles, 3 de junio de 2026, se formó la tormenta Amanda, el primer ciclón tropical de la temporada, en el Pacífico.
Es importante que sepas que la temporada de huracanes 2026 ya inició de manera formal en México, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, y se prevé que termine hasta noviembre.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que durante la temporada de ciclones tropicales 2026, se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían la categoría de huracán categoría 3, 4 o 5. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en en vivo de N+ FORO.
De acuerdo con la Conagua, la tormenta tropical Amanda se localiza a 2,335 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
La tormenta tropical Amanda podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en el primer huracán del 2026, sin embargo, debido a su distancia y trayectoria no represente peligro para México.
Además, se prevé la formación de dos zona de Baja Presión. Una frente a las costas de Chiapas con 50% y el otro frente a las costas de Guerrero y Michoacán con 20%, su probabilidad para desarrollar un Ciclón Tropical en 7 días.
Con información de N+.
Rar