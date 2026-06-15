Fiscalía de San Luis Potosí Investiga Presunto Aborto Fuera del Plazo Legal

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene una investigación por un presunto aborto practicado después de las 12 semanas de gestación.

Abren Carpeta por Aborto en SLPFoto: N+

Destacado

La Fiscalía de San Luis Potosí investiga un aborto fuera del plazo legal. El caso fue reportado por el IMSS tras complicaciones médicas. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+