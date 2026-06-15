Fiscalía de San Luis Potosí Investiga Presunto Aborto Fuera del Plazo Legal

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que actualmente mantiene abierta una investigación relacionada con un presunto aborto practicado fuera del plazo permitido por la ley, luego de que una mujer acudiera a recibir atención médica por complicaciones derivadas del procedimiento.

¿Por qué investiga la Fiscalía este caso de aborto en San Luis Potosí?

La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, explicó que la legislación vigente en la entidad permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Después de ese periodo, el procedimiento es considerado un delito y puede ser sujeto de investigación.

La funcionaria detalló que el caso fue reportado por personal médico de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que una mujer ingresara con sangrado y presentara indicios de que el aborto habría sido provocado después del plazo legal establecido.

García Cázares señaló que este es el único caso de aborto fuera de término que ha sido registrado por la Fiscalía durante el presente año, por lo que ya se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, precisó que corresponde a las instituciones de salud verificar el tiempo de gestación en los procedimientos realizados dentro del marco legal, mientras que la Fiscalía interviene únicamente cuando existen elementos que sugieren que la interrupción del embarazo pudo haberse practicado fuera de los límites establecidos por la ley.