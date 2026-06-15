Falso Técnico Engaña a Personal del IMSS y Roba Tres celulares en Aguascalientes

Tras el incidente, la institución presentó una denuncia, revisó las cámaras de seguridad y reforzó los controles de acceso para evitar hechos similares.

ImssFoto: N+

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Un impostor se hace pasar por técnico y roba 3 celulares en el IMSS de Aguascalientes. La denuncia está hecha y se revisan cámaras. ¿Qué medidas se tomaron? Infórmate.

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