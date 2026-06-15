Falso Técnico Engaña a Personal del IMSS y Roba Tres celulares en Aguascalientes

En Aguascalientes, un hombre que se hizo pasar por técnico de una empresa de fibra óptica engañó a personal del IMSS y robó tres teléfonos celulares en la Subdelegación Sur. El instituto ya presentó la denuncia correspondiente y reforzó sus medidas de seguridad.

Esto se sabe del robo

De acuerdo con información oficial, el sujeto aseguró que realizaría labores relacionadas con la red inalámbrica del inmueble y solicitó temporalmente los dispositivos para realizar supuestas pruebas técnicas. Sin embargo, tras recibir los equipos, abandonó el lugar sin devolverlos.

El Seguro Social, a través de un comunicado, informó que durante el incidente no se registraron agresiones ni actos de violencia contra el personal.

Tras detectar el robo, la institución activó sus protocolos de seguridad, revisó las cámaras de videovigilancia y recabó información para tratar de identificar al responsable. Además, presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se lleven a cabo las investigaciones.

Como medida preventiva, el instituto informó que reforzó los controles de acceso, identificación y acreditación de personas externas que ingresan a sus instalaciones.

Hasta este momento, las autoridades ministeriales, no han informado si hay personas detenidas por este hecho.