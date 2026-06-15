¿FIFA Aprueba el Español? Esto Pasará en las Conferencias de Prensa en Mundial 2026

Durante algunas conferencias de prensa del Mundial, personal de la FIFA indicó a reporteros y futbolistas que estaba prohibido hablar en español

Vinicius Jr., de la selección de Brasil, durante una conferencia de prensa del Mundial 2026Foto: Getty Images
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