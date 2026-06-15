¿FIFA Aprueba el Español? Esto Pasará en las Conferencias de Prensa en Mundial 2026

Una de las primeras polémicas de este Mundial ha sido la prohibición de FIFA con respecto al idioma español en las conferencias de prensa, en N+ te compartimos qué pasará y qué dijeron sobre su uso.

Modificará el esquema de traducción en las conferencias de prensa del Mundial 2026 y permitirá que el español tenga una mayor presencia.

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Lo anterior, se dio luego de la controversia generada por varios futbolistas que manifestaron su intención de responder preguntas en ese idioma.

La medida surge después de que figuras internacionales no pudieron responder en español durante ruedas de prensa previas a los encuentros de la máxima justa del futbol, a pesar de dominar la lengua por su trayectoria profesional.

¿Qué cambiará en las conferencias de prensa del Mundial?

La FIFA incluirá el español dentro de los servicios de traducción de las conferencias de prensa oficiales.

Hasta ahora, el organismo seguía un criterio basado en ofrecer interpretación en los idiomas de las selecciones participantes y en inglés, considerado el idioma de referencia para las transmisiones internacionales.

En los partidos en México ya existía traducción al español, pero esta dinámica no se aplicaba de manera uniforme en otras sedes del Mundial.

La discusión surgió después de las conferencias previas a varios encuentros de la fase de grupos, cuando futbolistas que hablan español expresaron su disposición a responder en ese idioma, aunque las condiciones de traducción no lo contemplaban.

Entre los casos más comentados estuvieron los de Achraf Hakimi, Vinícius Júnior y Frenkie de Jong.

FBPT