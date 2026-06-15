¿Cuándo y Dónde Será el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo en Jalisco?

Jalisco buscará romper el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo; en N+ te decimos cuándo y dónde se llevará acabo este evento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Dónde realizarán el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo?

El evento arrancará a las 2:00 de la tarde en el Estadio Charros, el próximo 18 de junio. Será completamente gratuito y contará con actividades para niñas y niños desde los 3 años de edad.

Otro punto importante a destacar es que, el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo ya lo posee México, pues en 2026, lo obtuvo Tancítaro, Michoacán, con un guacamole de 6 mil 800 kilos; a pocos meses del suceso, Jalisco buscará superar esta cifra.

¿Cómo puedo llegar al Estadio Charros?

Si deseas asistir a este evento podrás trasladarte hasta el Estadio Charros a través de la Línea 1, bajando en la estación Auditorio. O bien, en la Línea 3, bajando en Arcos de Zapopan y transbordando cualquiera de las siguientes rutas: