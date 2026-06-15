¿Cuándo y Dónde Será el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo en Jalisco?

Jalisco quiere hacer historia al intentar superar la marca del guacamole más grande del mundo en un evento abierto al público que reunirá a productores, autoridades y familias.

AguacatesFoto: Cuartoscuro

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Jalisco intentará romper el récord del guacamole más grande del mundo; entérate aquí de los detalles.

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