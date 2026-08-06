Nuevos Requisitos del Infonavit: Estos Son los Cambios para Solicitar un Crédito en 2026
El Diario Oficial de la Federación publicó los cambios en los documentos para solicitar un crédito del Infonavit en 2026
El Diario Oficial de la Federación publicó los cambios en los documentos para solicitar un crédito del Infonavit en 2026
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos requisitos de Infonavit para el otorgamiento de créditos de vivienda, y acá te explicamos qué cambios hubo en la documentación para acceder a un financiamiento.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dio a conocer la modificación a los Anexos 1 y 2 de las Reglas para el otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes, la cual entró en vigor a partir de este 6 de agosto 2026.
En este contexto, si te interesa solicitar un crédito del Infonavit para comprar, construir, reparar o mejorar una casa debes conocer cuáles son los nuevos requisitos y los cambios en los documentos que piden para el trámite.
En la publicación del DOF se anunciaron los cambios en la documentación para integrar el expediente de las personas trabajadoras derechohabientes, además de que los solicitantes deberán de cumplir con otros requisitos para aplicar a un financiamiento. Estos son los ajustes:
CURP con datos biométricos validados, que podrá ser suficiente para identificar a un derechohabiente.
Una constancia o documento que acredite la asesoría, capacitación o educación financiera promovidas por el Infonavit para fomentar el uso responsable del crédito.
Autorización para consultar la información de las Sociedades de Información Crediticia, como el Buró de Crédito, la cual podrá otorgarse de manera autógrafa o electrónica.
El Comprobante de domicilio podrá sustituirse, cuando el trámite lo permita, por el testimonio de la escritura que se emita durante la formalización del crédito.
Estas modificaciones entraron en vigor a partir de este 6 de agosto 2026 y tienen la finalidad de simplificar los trámites del Infonavit, ya que forman parte de las Normas de Carácter Prudencial y Sanas Prácticas en Materia de Crédito, así como a la Ley Nacional para eliminar los Trámites Burocráticos.
A pesar de los cambios publicados en el DOF, los requisitos generales de elegibilidad a un crédito del Infonavit se mantienen sin modificaciones, y son los siguientes:
Ser derechohabiente con relación laboral vigente.
Estar registrado en una Afore.
Contar con registros biométricos actualizados.
Autorizar la consulta al Buró de Crédito.
No tener un crédito vigente con el Instituto, dependiendo del trámite.
PPP