Nuevos Requisitos del Infonavit: Estos Son los Cambios para Solicitar un Crédito en 2026

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos requisitos de Infonavit para el otorgamiento de créditos de vivienda, y acá te explicamos qué cambios hubo en la documentación para acceder a un financiamiento.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dio a conocer la modificación a los Anexos 1 y 2 de las Reglas para el otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes, la cual entró en vigor a partir de este 6 de agosto 2026.

En este contexto, si te interesa solicitar un crédito del Infonavit para comprar, construir, reparar o mejorar una casa debes conocer cuáles son los nuevos requisitos y los cambios en los documentos que piden para el trámite.