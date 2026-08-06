Ingresa al Altiplano Ángel ’N’, Exgobernador de Guerrero, tras Detención por Caso Ayotzinapa

Ángel ’N’, exgobernador de Guerrero, fue detenido este jueves 6 de agosto 2026, en la Autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de Tepotzotlán, a la altura de la colonia Cedros, en el Estado de México.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) dio detalles sobre la detención de Angel ’N’, exgobernador de Guerrero, a quien se cumplimentó una orden de aprehensión este jueves, en el Estado de México, por su presunta relación con el caso Ayotzinapa.

En un mensaje, Ernestina Godoy, titular de la FGR, dijo que ordenó el reanálisis del caso Ayotzinapa por lo que el nuevo modelo de investigación acreditó, con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación del exgobernador de Guerrero "en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes" de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, caso registrado en septiembre de 2014, cuando Ángel ’N’ era gobernador de la entidad.

Godoy expresó su solidaridad con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y mencionó:

“Fiscalía General de la República trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de estos hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos”.