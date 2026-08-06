Seguridad

Ingresa al Altiplano Ángel ’N’, Exgobernador de Guerrero, tras Detención por Caso Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente sobre la detención

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEl exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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Ángel 'N', exgobernador de Guerrero, arrestado por su presunta participación en el caso Ayotzinapa. La FGR revela pruebas de ocultamiento de evidencia.

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