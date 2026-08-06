Seguridad

Investigan Presunto Abuso Contra Menor de 11 Años Embarazada en Matamoros

Se está llevando a cabo una investigación por presunto abuso contra una menor de edad, la cual fue ingresada al Instituto Mexicano del Seguro Social con 5 meses de embarazo.

Investigan Presunto Abuso Contra Menor de 11 años en Matamoros TamaulipasInvestigan Presunto Abuso Contra Menor de 11 años en Matamoros Tamaulipas. Foto: N+

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Investigan abuso sexual en Matamoros: niña de 11 años embarazada de 5 meses. Fiscalía y DIF buscan al responsable.

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