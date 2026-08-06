Investigan Presunto Abuso Contra Menor de 11 Años Embarazada en Matamoros

Una menor de 11 años fue ingresada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros con un embarazo de cinco meses. De acuerdo con autoridades del Sistema DIF municipal, ya existe una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por un presunto caso de abuso sexual.

"Ella dice que, pues se dio cuenta desde la semana pasada, ya cuando, pues se le notaba un poquito ya el embarazo a la menor de edad", Hugo Gutiérrez Procurador DIF Matamoros.

La Madre de la Menor Declaró que no Sabe quién fue el Responsable del Embarazo

Informó que la situación fue detectada luego de que la madre de la menor notara cambios físicos relacionados con el embarazo desde la semana pasada.

"A simple vista se observa que está embarazada si estamos ante un delito de violación este grave y bueno la Mamá dice que ella todavía no puede presumir quién fue en la fiscalía será la que se va a determinar con las investigaciones quienes es responsable verdad", Hugo Gutiérrez Procurador DIF Matamoros.

investigan presunto abuso sexual contra menor de 11 años en Matamoros. Foto: N+

El funcionario explicó que, dependiendo del personal médico y de los avances en las entrevistas e investigaciones, se determinará si la menor puede regresar con su familia o si será necesario su ingreso a una casa hogar para garantizar su protección.

Agregó que una de las posibilidades es que la menor sea resguardada, especialmente si el presunto agresor pertenece al entorno cercano de la familia o representa un riesgo para ella.

Fueron Vecinos de la Menor Quienes Denunciaron este Hecho ante el 911

El procurador, Hugo Gutiérrez indicó que fueron vecinos de la colonia Satélite quienes realizaron un reporte al número de emergencias 911 al detectar la situación y solicitar la intervención de las autoridades.

Ante este caso, el Sistema DIF hizo un llamado a madres y padres de familia a mantenerse atentos al entorno de los menores, así como denunciar cualquier tipo de agresión para que puedan recibir atención legal, médica y psicológica.