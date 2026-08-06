Salud

Lesión Medular: el Riesgo Grave que Enfrentan los Motociclistas por Accidentes

El 34% de quienes sufren un accidente en motocicleta presenta una lesión medular, según el Hospital Guttmann.

Usar casco reduce el riesgo de lesiones graves.Usar casco reduce el riesgo de lesiones graves. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Más de 800 mil motocicletas circulan en la CDMX y los motociclistas encabezaron las muertes por hechos viales durante 2025

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