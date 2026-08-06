Lesión Medular: el Riesgo Grave que Enfrentan los Motociclistas por Accidentes

En la Ciudad de México (CDMX), el uso de motocicletas continúa creciendo a un ritmo acelerado. Actualmente, más de 800 mil motos están registradas en la capital, lo que también ha incrementado el número de accidentes de tránsito. Durante 2025, los usuarios de motocicleta encabezaron las muertes por hechos viales en la ciudad, una situación que preocupa a especialistas debido a la gravedad de las lesiones que suelen sufrir quienes viajan en estos vehículos.

Entre las consecuencias más severas se encuentra la lesión de la médula espinal, un daño que puede provocar discapacidad permanente e incluso poner en riesgo la vida. De acuerdo con el Hospital Guttmann, de Barcelona, España, especializado en la atención de personas con paraplejia, el 34% de quienes sufren un accidente en motocicleta presentan una lesión medular.

El doctor Cristóbal Herrera, ortopedista, cirujano de columna y miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia, explicó por qué estos accidentes representan un peligro tan alto para la columna vertebral:

“Desafortunadamente, un paciente que va en una motocicleta y tiene un impacto sale proyectado. Toda esa energía generada por la velocidad, sumada a la propia proyección y al peso del cuerpo, provoca que, al impactarse contra cualquier superficie, pueda lesionarse la columna de manera severa”.

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¿Qué hace la médula espinal y por qué una lesión puede cambiar la vida para siempre?

La médula espinal es una estructura fundamental del sistema nervioso central. Su función es conectar el cerebro con el resto del cuerpo mediante la transmisión de señales nerviosas que permiten el movimiento, la sensibilidad y diversas funciones vitales.

Cuando esta estructura resulta dañada, las consecuencias pueden ser graves. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor intenso en el cuello o la espalda, pérdida de movilidad en brazos o piernas, disminución o ausencia de sensibilidad, pérdida del control de esfínteres y deformidades visibles en la columna vertebral.

Ante un accidente de motocicleta, los especialistas advierten que nunca se debe mover a la persona lesionada, ya que cualquier movimiento incorrecto puede agravar el daño en la médula espinal. Lo más importante es solicitar una ambulancia de inmediato. En algunos casos existe una ventana de aproximadamente ocho horas para realizar una cirugía que reduzca las posibilidades de una lesión irreversible.

El doctor Cristóbal Herrera explicó que las lesiones medulares suelen ir acompañadas de otros traumatismos que aumentan el riesgo para la vida del paciente:

“La gravedad de estas lesiones es que son potencialmente mortales. Podemos dividirlas de esta manera: las lesiones cervicales pueden estar acompañadas, no todas las veces pero sí la mayoría, de un trauma craneoencefálico. A nivel del tórax, generalmente se acompañan de lesiones pulmonares y traumatismos cardíacos”.

El equipo de protección puede marcar la diferencia entre recuperarse o quedar con una discapacidad

Los especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir la gravedad de los accidentes. Utilizar un casco certificado es indispensable, pero también se recomienda portar chamarra y pantalón con protección para impactos, espaldera, guantes y botas diseñadas para motociclistas.

A estas medidas se suman respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura con otros vehículos, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y no utilizar el teléfono celular ni audífonos mientras se maneja.

El doctor David Servín, especialista en Traumatología y Cirugía de Columna y miembro de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, explicó que muchas lesiones medulares no logran recuperarse por completo debido al daño que sufre el tejido nervioso:

“Cuando hay una lesión medular, muchas veces ya no hay una recuperación del paciente debido a diversos mecanismos. Entre ellos se forma una cicatriz dentro de la médula espinal, lo que impide que se recupere adecuadamente. Dependiendo del nivel de la lesión, si ocurre en el cuello puede perderse la movilidad del cuello hacia abajo; si ocurre en el tórax, la pérdida de movilidad puede afectar del tórax hacia abajo”.

La atención médica inmediata y el uso adecuado del equipo de protección pueden hacer una diferencia decisiva. En un accidente de motocicleta, actuar correctamente durante los primeros minutos puede significar la diferencia entre una recuperación favorable y una discapacidad permanente.