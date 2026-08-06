Choque Múltiple en Carretera Ciudad Guzmán-Guadalajara Deja un Muerto

Un accidente carretero registrado sobre la carretera estatal 401, en el tramo Ciudad Guzmán-Guadalajara, dejó como saldo una persona sin vida. En el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el choque múltiple ocurrió a la altura del kilómetro 36+600, en el municipio de Techaluta de Montenegro. En el siniestro participaron dos vehículos de carga y dos automóviles compactos.

Accidente deja a hombre sin vida

Al arribo de las unidades de emergencia, se confirmó que no se registraron personas lesionadas, sin embargo, un masculino fue localizado sin vida en el lugar.

En el sitio participaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Techaluta, Movilidad, Servicios Médicos Municipales y Seguridad Pública, quienes realizaron las labores correspondientes de aseguramiento de la zona.

Más accidentes con víctimas mortales en Jalisco

Cabe recordar que el 5 de agosto, se registró una volcadura en San Miguel el Alto, donde fallecieron cuatro personas y reportaron tres menores heridos, quienes fueron trasladados a un hospital.

Tras el reporte del accidente, personal de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos, en coordinación con autoridades locales, atendieron la volcadura de la camioneta tipo pickup de modelo atrasado, con placas del Estado de México.