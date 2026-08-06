Seguridad

Choque Múltiple en Carretera Ciudad Guzmán-Guadalajara Deja un Muerto

El choque no dejó personas lesionadas, pero sí una sin vida. Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Techaluta estuvieron en el punto.

Accidente carretero en GuadalajaraAl momento, se desconoce en qué vehículo viajaba la víctima. Foto: PC de Techaluta de Montenegro

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Un muerto en choque múltiple en Jalisco. Protección Civil confirma siniestro sin lesionados en la carretera Ciudad Guzmán-Guadalajara.

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