Joven que Murió en Salto con Cuerda No Estaba Atada: ¿Qué Pasará con los Instructores?

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años con formación en Educación Física, murió el sábado 13 de junio tras ser lanzada al vacío sin equipo de seguridad desde el Puente do Esqueleto, en Limeira, São Paulo —un punto que el propio municipio había señalado como zona de riesgo desde 2025.

Este lunes, los tres instructores involucrados fueron arrestados y están bajo investigación por homicidio culposo.

¿Por qué las cuerdas no estaban puestas?

La investigadora de la policía brasileña Andrea Levy declaró a periodistas que los tres instructores reconocieron que De Freitas no estaba atada a ningún equipo de seguridad cuando saltó. Nadie, sin embargo, asumió la responsabilidad directa del error.

"Ellos no recuerdan si se les olvidó sujetar las cuerdas, o quién debía hacerlo, o quién no verificó. Pero el hecho es que las cuerdas no estaban sujetas a ella", afirmó Levy.

De Freitas había pedido saltar en la posición de "avión": dos instructores la levantaron de los hombros mientras ella extendía los brazos, y la lanzaron desde los 40 metros (130 pies) de altura del viaducto.

Las imágenes que circulan en redes muestran a los instructores con cascos blancos y arneses que sí parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad. El equipo de ella, no.

Lo que se sabe del accidente

El salto ocurrió el sábado 13 de junio, cerca de las 10:00 hora local.

El lugar: Puente do Esqueleto, un viaducto abandonado en Limeira, a 148 km al norte de São Paulo.

Los tres instructores fueron arrestados y enfrentan investigación por homicidio culposo.

De Freitas fue sepultada el domingo 14 de junio.

El Ayuntamiento de Limeira anunció una demanda contra el Gobierno Federal.

La zona tenía alertas desde 2025: el municipio demandará al gobierno federal

El Ayuntamiento de Limeira informó que presentará una demanda contra el Gobierno Federal por negligencia, alegando que llevaba más de un año exigiendo la intervención de autoridades federales en esa zona sin obtener respuesta.

"Desde principios de 2025, la administración municipal venía adoptando medidas administrativas y exigiendo la actuación de los organismos federales responsables de la zona. La tragedia ocurrida este sábado (13), en la que falleció una joven de 21 años, hace que la persistencia de esta negligencia sea insostenible e inaceptable", señaló el municipio en un comunicado.

Una joven que documentaba su vida al aire libre

Maria Eduarda era originaria de Jandira, São Paulo, y contaba con estudios en Educación Física y Gestión Deportiva.

En sus redes sociales publicaba frecuentemente contenido sobre naturaleza y actividades al aire libre; era aficionada al Santos Futebol Clube y compartía su estilo de vida activo con sus seguidores.

Antes de llegar al puente, publicó imágenes del lugar con un comentario en tono de broma que reflejaba la emoción —y también los nervios— ante el salto que estaba a punto de dar.

Los tres instructores permanecen detenidos. Podrían enfrentar cargos por homicidio culposo, de acuerdo con la investigadora Levy, aunque hasta este lunes los cargos formales no se habían concretado.