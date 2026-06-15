Joven que Murió en Salto con Cuerda No Estaba Atada: ¿Qué Pasará con los Instructores?

Tres instructores de rope jump en Brasil fueron arrestados tras la muerte de Maria Eduarda, 21 años, lanzada sin seguridad desde un puente en Limeira.

Puente del Esqueleto en Brasil, desde una joven fue lanzada de un bungee sin protección en Brasil.La joven fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.Foto: Prefetura de Limeira

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Impactante tragedia en Limeira: Maria Eduarda, de 21 años, muere al saltar sin cuerda desde un puente. Los instructores están arrestados. ¿Cómo ocurrió este fatal error?

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María Eduarda Rodrigues: ¿Qué Pasará con Instructores de Chica que Murió en Salto de Bungee?