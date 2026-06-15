Choque en Ciudad Juárez Deja Poste de Luz a Punto de Caer; Conductor Omitió Semáforo

El conductor responsable omitió un semáforo en rojo, impactó a otro vehículo y lo proyectó contra un poste de energía eléctrica, el cual quedó a punto de caer.

Conductor omite semáforo y provoca choqueFoto: N+

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Accidente en Av. Tecnológico: un conductor ignoró la luz roja y causó daños a un poste de CFE. Afortunadamente, no hubo heridos. Conoce los detalles.

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