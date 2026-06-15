Choque en Ciudad Juárez Deja Poste de Luz a Punto de Caer; Conductor Omitió Semáforo

La noche del pasado domingo 14 de junio se registró un accidente vial entre dos camionetas sobre la Av. Tecnológico, en Ciudad Juárez, dejando daños materiales y afectaciones en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, el conductor de una camioneta azul circulaba sobre la Av. Tecnológico cuando, al llegar al cruce con el Blvd. Zaragoza omitió la luz roja de un semáforo.

Al omitir el semáforo en rojo, la camioneta azul chocó contra una camioneta negra que tenía preferencia de paso, proyectándola varios metros hasta impactarla contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual quedó a punto de colapsar.

No Hubo Personas Lesionadas

Conductores que transitaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente.

Autoridades informaron que ninguno de los involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de personal médico. Asimismo, señalaron que el conductor presuntamente responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los daños ocasionados.

CFE Atendió la Emergencia

Tras el accidente, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al lugar para reparar el poste afectado. Debido a los trabajos, al menos dos carriles de circulación permanecieron cerrados mientras se realizaban las maniobras correspondientes.