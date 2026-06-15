La madrugada de este lunes 15 de junio se registró un accidente vial en calles de la colonia Chaveña, donde se vieron involucrados una camioneta blanca, un automóvil gris y un dispensador de agua que resultó con daños materiales.

De acuerdo con las primeras versiones, una camioneta blanca intentó rebasar a un automóvil gris sobre la calle Belisario Domínguez. Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Guillermo Prieto Luján, la camioneta realizó una vuelta que le cortó el paso al vehículo gris, el cual perdió el control y terminó impactándose contra un dispensador de agua, causando daños materiales.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje Correspondiente

Tras un reporte realizado al número de emergencias 911, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente.

Minutos después arribaron paramédicos de Rescate, quienes brindaron atención médica a uno de los conductores debido a que presentaba lesiones en uno de los brazos; sin embargo, las heridas no fueron de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En cuanto al presunto responsable del accidente, las autoridades informaron que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para responder por los daños ocasionados.