Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Daños en Dispensador de Agua

El conductor de una camioneta intentó rebasar a otro vehículo, cortándole el paso y provocando que este terminara chocando contra un dispensador de agua purificada.

Choque en la colonia Chaveña provoca daños en expendio de aguaFoto: N+

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Accidente en la colonia Chaveña: una camioneta corta el paso a un auto, que termina chocando contra un dispensador de agua. Daños materiales y un conductor lesionado. ¿Qué ocurrió exactamente?

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