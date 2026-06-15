¿Cómo Fue el Accidente Donde Murió Oliver Tree? Así Sucedió el Choque de Helicópteros

Oliver Tree murió el 14 de junio tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro. Te explicamos cómo ocurrió el accidente, quiénes fueron las víctimas y qué investigan las autoridades.

Cómo Murió Oliver Tree Así Sucedió Choque Helicópteros Donde Falleció CantanteFotos: Getty Images / Reuters

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Impactante tragedia en Río: Oliver Tree muere en choque de helicópteros. Te explicamos cómo ocurrió el accidente, quiénes fueron las víctimas y qué investigan las autoridades.

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