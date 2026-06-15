¿Cómo Fue el Accidente Donde Murió Oliver Tree? Así Sucedió el Choque de Helicópteros

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree sacudió al mundo este 14 de junio, luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo sobre Río de Janeiro, Brasil. A continuación te explicamos cómo fue el accidente donde murió el artista de 32 años conocido por éxitos como Life Goes On y Miss You.

Así ocurrió el accidente donde murió Oliver Tree en Brasil

El choque donde falleció Oliver Tree tuvo lugar durante la mañana del 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Tras la colisión en el aire, ambas aeronaves se precipitaron a tierra.

Los reportes de las autoridades de la capital de Brasil indican que uno de los helicópteros se habría precipitado en dirección hacia el otro, provocando la fuerte colisión desde una altura aproximada de 100 metros.

En consecuencia, un helicóptero cayó sobre el estacionamiento de una agencia de autos, donde había varios vehículos eléctricos estacionados, lo que desató un incendio que fue controlado posteriormente.

Sin embargo, el alcance de las llamas llegó a unos 20 vehículos, y las columnas de humo eran visibles desde largas distancias. La fuerza del impacto fue tal que partes de las aeronaves salieron disparadas hacia zonas habitacionales y residenciales cercanas.

Un testigo presencial describió el momento exacto del accidente donde murió Oliver Tree. Según relató Fernandes de Freitas, trabajador de un taller de llantas, uno de los helicópteros quedó en llamas tras la colisión, y notó que uno de los pasajeros saltó del otro aparato antes de que tocara el suelo.

"Fue aterrador, absolutamente horrible", declaró el testigo tras la muerte del cantante estadounidense de 32 años de edad.

Las seis víctimas fatales del choque de helicópteros en Río de Janeiro

En una de las aeronaves viajaba Oliver Tree, el piloto y tres pasajeros más, entre ellos el creador de contenido conocido como Gaspi. En el segundo helicóptero se encontraba únicamente el piloto. Las autoridades confirmaron que las seis personas que iban a bordo murieron como consecuencia del accidente.

La Policía Civil de Río de Janeiro identificó a las víctimas. Son las siguientes:

Oliver Tree Nickel , pasajero

Lucas Vignale , pasajero

Gaspar Prim (conocido en redes como Gaspi), pasajero

Lucas Brito Chaves , productor musical pasajero

Alexandre Souza , piloto

Charles Marsillac, piloto

¿Qué pasó con los cuerpos de Oliver Tree y Gaspi?

Oliver Tree figuraba en la lista de pasajeros entregada a las autoridades de aviación, pero debido al estado de los cuerpos, la policía señaló que no ha sido posible identificarlos formalmente.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el perfil de los pilotos de ambas aeronaves. Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, declaró que ambos contaban con amplia experiencia en aviación y trabajaban además como instructores.

Sobre Charles Marsillac, uno de los pilotos fallecidos, un amigo declaró a CNN Brasil que era "muy experimentado y serio":

"Las personas que volaban con él lo admiraban por su seriedad y compromiso. Era un hombre de familia y cariñoso", declaró.

¿Qué hacía el cantante estadounidense en Brasil?

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. El pasado 6 de junio ofreció un concierto en São Paulo, y tenía prevista la etapa europea de su tour a partir del 1 de julio en Lisboa, con fechas posteriores en Madrid, Barcelona e Italia. También había actuado en Buenos Aires el 4 de junio, y el sábado previo al accidente publicó en Instagram un video jugando fútbol en un barrio de Río de Janeiro.

El cantante acumulaba más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y algunas de sus canciones superaban los 700 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La comunidad artística reacciona a la muerte de Oliver Tree

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de artistas y creadores. La actriz y comediante Whitney Cummings escribió que Tree era una de las personas más talentosas del planeta y que, a diferencia de lo que suele ocurrir, no tenía ego: "Oliver es amor puro y la mejor versión de lo que un artista y una persona puede y debe ser. No hay ninguna salida positiva. Perdimos a un gigante."

El influencer y músico británico KSI, quien colaboró con Tree en la canción Voices (2023), escribió en X: "Tienes 32 años. Deberías seguir aquí. Todavía tenías tanta vida por vivir, tanta música por hacer. Eres una leyenda y siempre lo serás."

El canal argentino de streaming Blender confirmó que el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, iba a bordo de uno de los helicópteros, y le dedicó un mensaje: "Gracias por tu arte, tu magia y tu sensibilidad."

Investigación sobre cómo murió Oliver Tree continúa

Es importante destacar que las causas de la colisión aún no han sido determinadas. El caso está siendo investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña, así como por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).

Mientras tanto, el portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, explicó a CNN Brasil que aún no era posible determinar las causas:

"Necesitamos obtener las grabaciones y videos para entender exactamente qué pasó."

Las autoridades locales señalaron que la zona del accidente donde murió Oliver Tree cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya fueron puestas a disposición de los peritos aeronáuticos.