Lluvias Dejan Afectaciones en al Menos 10 Municipios de San Luis Potosí

Las lluvias registradas durante los últimos días provocaron afectaciones en al menos 10 municipios de San Luis Potosí, principalmente en la región Huasteca, donde se reportaron problemas en diversos tramos carreteros debido al incremento de escurrimientos, derrumbes y caída de árboles.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones?

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los mayores problemas se concentraron en las vialidades de los municipios de Tamuín, Tamazunchale, Tanlajás, Tanquián, Tampacán, Axtla, Tancanhuitz, Huehuetlán, Tampamolón, Coxcatlán y San Martín.

En estas zonas se realizaron trabajos de atención y limpieza para retirar derrumbes, árboles caídos y material arrastrado por la corriente. Además, se llevaron a cabo labores de desazolve de cunetas y eliminación de acumulaciones de agua que representaban riesgos para los automovilistas.

Las autoridades informaron que, gracias a las acciones implementadas por las brigadas de emergencia y mantenimiento, la mayoría de las carreteras afectadas ya se encuentran abiertas y operando con normalidad.

Sin embargo, permanece cerrado el eje carretero Xolol–Tamuín debido al riesgo que representa el incremento en el nivel del agua, por lo que se mantiene vigilancia permanente en la zona y se exhorta a la población a respetar los señalamientos de seguridad.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales, extremar precauciones al transitar por carreteras de la Huasteca y evitar cruzar zonas inundadas o con corrientes de agua.