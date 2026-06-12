Lluvias Dejan Afectaciones en al Menos 10 Municipios de San Luis Potosí

Las lluvias de los últimos días provocaron derrumbes, caída de árboles y afectaciones carreteras en al menos 10 municipios de San Luis Potosí; el eje Xolol–Tamuín permanece cerrado por seguridad.

Lluvias Afectan 10 Municipios de SLPFoto: N+

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Las lluvias en San Luis Potosí dejan estragos en 10 municipios. Autoridades trabajan para reabrir carreteras, pero Xolol–Tamuín sigue cerrado. Infórmate y toma precauciones.

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