Localizan Presuntos Restos Humanos en Predio Baldío de la Colonia La Loma en Querétaro

Vecinos reportaron el hallazgo de presuntos restos humanos en un predio baldío de la colonia La Loma; la Fiscalía ya investiga el caso.

Hallan Cuerpo en Terreno de la Colonia La LomaFoto: N+

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Presuntos restos humanos encontrados en un predio baldío de La Loma, Querétaro. La Fiscalía ya investiga. ¿Quién es la víctima? Conoce más detalles.

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