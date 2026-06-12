Localizan Presuntos Restos Humanos en Predio Baldío de la Colonia La Loma en Querétaro

La tarde de este martes fueron localizados presuntos restos humanos al interior de un predio baldío ubicado a un costado del bulevar Peñaflor, en la esquina con la calle Monte Cárpatos, en la colonia La Loma, municipio de Querétaro, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y personal ministerial.

¿Cómo fueron localizados los restos?

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el terreno, por lo que elementos de la Policía Estatal (POES) acudieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar el área para preservar posibles indicios relacionados con el caso. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos peritos realizaron el procesamiento de la escena.

Personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley con el fin de determinar la identidad de la víctima y las causas precisas de la muerte.

De manera extraoficial, trascendió que una mujer fue presentada ante la autoridad ministerial en calidad de testigo para aportar información sobre los hechos. Asimismo, se informó que presuntamente cuenta con antecedentes por delitos de homicidio y tentativa de homicidio, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.