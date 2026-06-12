Nuevos Documentos Oficiales sobre OVNIS: ¿Qué Dicen de las Esferas que se Ven en el Cielo?

Este viernes 12 de junio de 2026, el Pentágono de Estados Unidos de América (EUA) publicó nuevos documentos oficiales sobre supuestos avistamientos de ovnis, pero que ahora incluyen informes sobre orbes luminosos.

¿Qué dicen los archivos sobre las esferas brillantes que se han visto en el cielo de diversas regiones? A continuación, te presentamos detalles de la tercera tanda de documentos dados a conocer hoy, y que anteriormente estaban clasificados.

En contexto

Los dos primeros lotes de documentos sobre ovnis se publicaron el 8 y el 22 de mayo pasados.

El presidente Donald Trump es el último presidente en publicar informes del Gobierno de EUA sobre objetos voladores no identificados, un proceso de divulgación que comenzó a finales de la década de 1970.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que "estos archivos, ocultos tras la clasificación de secreto, han alimentado durante mucho tiempo las especulaciones, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. EUA Desclasifica Archivos Sobre OVNIS y Vida Extraterrestre: Estas Son las Imágenes Reveladas

Orbes luminosos en el cielo

En los archivos dados a conocer este 12 de junio, el Pentágono reveló datos sobre lo que llamó "fenómenos anómalos no identificados" (UAP).

Los documentos incluyen 72 archivos del FBI, la CIA y el Pentágono, y contienen testimonios, videos y representaciones artísticas.

Varios de los informes hacen referencia a avistamientos de esferas u orbes en la misma zona general del noreste de Estados Unidos.

Avistamiento de esferas luminosas

Sin dar a conocer las identidades de los testigos, se compartió un expediente con entrevistas del FBI a dos personas.

Los ciudadanos informaron haber visto una luz intensa y brillante en medio de su patio trasero una noche.

Según el informe, uno de los entrevistados "describió el color rojo como brillante y hermoso, y que (omitido) nunca había visto nada de ese color rojo antes".

Añadió que la esfera roja, de aproximadamente un metro de ancho, contenía en su centro un "sol de plasma blanco" del tamaño de una pelota de baloncesto.

El archivo agregó que las personas observaron un segundo orbe y los dos parecían estar unidos mientras se alejaban. Informaron que unas semanas más tarde vieron varios orbes blancos sobrevolando la casa a una altitud mucho mayor.

Más hechos reportados en EUA

En otro hecho, una entrevista realizada en julio de 2025 hizo referencia a informes anteriores sobre orbes.

"Esta observación tuvo lugar a menos de 25 millas de los avistamientos de los 'Orbes del Triángulo', la 'Rotación del Orbe Rojo' y los 'Orbes sobre el Estanque', en un lugar que les es bien conocido y que está escasamente poblado", según el informe del FBI.

Mientras que otro incidente de octubre de 2024 describió una fuente de luz por debajo del horizonte, flotando sobre un estanque.

"El objeto luminoso se asemejaba a una 'esfera similar al plasma' que cambiaba de forma y luminosidad de forma intermitente. En ocasiones, la fuente de luz principal parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños", según el archivo.

Con información de Reuters.

SPB