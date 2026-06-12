Nuevos Documentos Oficiales sobre OVNIS: ¿Qué Dicen de las Esferas que se Ven en el Cielo?

El Pentágono de EUA publica nuevo expediente sobre ovnis, en el que revela la presencia de esferas luminosas

Luces brillantes observadas por un testigo en julio 2025 en Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra EUALuces brillantes observadas por un testigo en julio 2025 en Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra EUA

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El Pentágono publica informes sobre orbes brillantes vistos en EUA. ¿Qué secretos esconden estos fenómenos? Conoce más sobre los avistamientos.

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¿Son Brujas? Nuevos Archivos OVNIS Desclasificados Revelan Secreto de las Esferas en el Cielo