Lluvias Dejan Afectaciones en Chiapas y Oaxaca: ¿En Qué Lugares Hay Alerta Amarilla Hoy?

Temporal de lluvias causa estragos en Chiapas y Oaxaca; ten cuidado porque en ciertas zonas hay alerta amarilla

lluviasFuertes lluvias en Chiapas inundaron Tuxtla Gutiérrez en septiembre de 2024. Foto: Gobierno de Chiapas

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