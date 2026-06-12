Lluvias Dejan Afectaciones en Chiapas y Oaxaca: ¿En Qué Lugares Hay Alerta Amarilla Hoy?

Chiapas y Oaxaca enfrentan hoy, 12 de junio de 2026, los efectos de un temporal de lluvias que dejaron afectaciones, para que tengas precaución, en N+ te indicamos en qué lugares hay Alerta Amarilla.

Las autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia permanente debido a las precipitaciones asociadas a la onda tropical número 6 y otros sistemas meteorológicos.

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¿Dónde hay alerta amarilla por lluvias en Chiapas?

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT) mantiene Alerta Amarilla en varios municipios ante el pronóstico de lluvias intensas durante las próximas horas.

Las zonas con mayor riesgo por lluvias intensas son:

Yajalón.

Ocosingo.

Bochil.

Tonalá.

Además, los lugares donde se prevén lluvias muy fuertes son:

San Cristóbal de las Casas.

Cintalapa.

Villaflores.

Comitán de Domínguez.

Pichucalco.

Palenque.

De acuerdo con los reportes meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la onda tropical número 6 continuará desplazándose sobre el sureste mexicano e interactuará con una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico ubicada en el Golfo de México.

Las fuertes lluvias registradas durante la mañana ocasionaron diversas emergencias en la capital chiapaneca. Personal de Protección Civil atendió un deslizamiento de tierra y rocas sobre el Libramiento Norte, a la altura de la Fiscalía General del Estado.

También se reportaron varios vehículos varados en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, incluidos el Boulevard Ángel Albino Corzo y el Libramiento Norte.

Oaxaca mantiene vigilancia por lluvias

En Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que continúan las labores de búsqueda de una persona desaparecida en el municipio de San Luis Amatlán, en la región Sierra Sur.

El hombre intentó cruzar un río a bordo de su vehículo cuando fue arrastrado por la corriente derivada del aumento del caudal.

Aunque la unidad ya fue localizada, el ocupante permanece desaparecido, por lo que autoridades estatales coordinan operativos terrestres y aéreos para intentar ubicarlo.

Asimismo, Protección Civil advirtió que durante la tarde y noche persistirán las condiciones para lluvias y tormentas en diversas regiones del estado.

FBPT