¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así Nivel de Presas por Lluvias este 12 de Junio 2026

La temporada de lluvias ya inició en México, lo que sin duda beneficia al Sistema Cutzamala, que poco a poco se recupera de una larga sequía. Te decimos cuánta agua tiene este importante sistema hídrico que abastece al Valle de México y el nivel de presas que lo conforman, hoy 12 de junio de 2026.

Cabe recordar que el Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua, que aporta el 26% del agua potable que se consume en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado da a conocer el reporte del Sistema Cutzamala y del nivel de las presas que lo conforman. En N+ te damos el dato oficial, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas del Cutzamala

De acuerdo con la Conagua, el Sistema Cutzamala tiene el 68.00% de almacenamiento total, hasta el corte del 10 de junio de 2026, cuenta con un almacenamiento total de 782,521,000 millones de metro cúbicos de agua.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas:

Villa Victoria: Al 63.14% de su capacidad, al registrar 117.273 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 77.28% de su capacidad, al registrar 304.779 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 54.37% de su capacidad, al registrar 110.040 millones de metros cúbicos de agua.

En resumen, la capacidad de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 532,092,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos, es decir, está al 68.00%.

Con información de N+.

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