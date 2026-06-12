¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así Nivel de Presas por Lluvias este 12 de Junio 2026

Te decimos cuánta agua tiene el Sistema Cutzamala y el nivel de presas que lo conforman, hoy 12 de junio de 2026

Presa Valle de BravoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Cutzamala, vital para la CDMX y Edomex, se recupera con las lluvias. Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque presentan niveles variados. Conoce los detalles.

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